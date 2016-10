Hitlers Geburtshaus in Braunau am Inn soll verschwinden - und an seiner Stelle ein neues Gebäude entstehen: Österreichs Innenminister Sobotka will nicht, dass das Haus Neonazis als Pilgerstätte dient. Die Eigentümerin muss enteignet werden.

Das Geburtshaus von Adolf Hitler in der österreichischen Stadt Braunau am Inn soll abgerissen werden. Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka sagte der Zeitung "Die Presse", er wolle damit verhindern, dass das Gebäude zu einer Pilgerstätte für Neonazis werde.

Das Kellerfundament könne bleiben, doch solle anstelle des historischen Hauses ein neues Gebäude entstehen, das entweder für karitative oder behördliche Zwecke genutzt werden solle.

Damit wäre ein jahrelanger Rechtsstreit über die Zukunft des Hauses beigelegt. Österreichs Regierung hatte im Juli beschlossen, die Besitzerin des Gebäudes zu enteignen und ihr eine Entschädigung zu zahlen.

Eigentümerin soll enteignet werden

Sobotka kündigte an, er wolle nun die von der Regierung beschlossene Enteignung des Hauses vom Parlament absegnen lassen. Der Staat will sich so langfristig die Kontrolle über das Haus sichern. Das Haus war immer wieder Ziel von Neonazis aus Europa, die an dieser Stelle Erinnerungsfotos machten. Den Enteignungsbeschluss gibt es allerdings noch nicht. Der 1889 geborene Hitler lebte bis zu seinem dritten Lebensjahr in dem Haus.