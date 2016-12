Mit Chören, Dudelsäcken und Andachten feiern mehr als zwei Millionen Pilger aus der ganzen Welt den Heiligen Abend in Bethlehem. Der lateinische Patriarch, der die Mitternachtsmesse zelebrieren wird, sprach von einem Teufelskreis der Gewalt in der Region.

Tausende Christen aus aller Welt feiern in Bethlehem Weihnachten. Laut christlicher Überlieferung steht die Geburtskirche in Bethlehem an jenem Ort, an dem Jesus zur Welt kam.

Trotz der Kälte kamen zahlreiche Gläubige in bunter, festlicher Kleidung auf den örtlichen Krippenplatz, auf dem ein riesiger, geschmückter Weihnachtsbaum mit einem Stern auf der Spitze steht. Chöre sangen Weihnachtslieder und Pfadfinder marschierten mit Dudelsäcken und Trommeln durch den Ort im südlichen Westjordanland. Zu den Feiern kamen arabische Christen sowie Pilger aus der ganzen Welt. Die palästinensische Tourismusministerin Rula Maaja schätzte die Zahl der Besucher in Bethlehem 2016 auf etwa 2,35 Millionen, etwa sechs Prozent mehr als im Vorjahr.

Traditioneller Weihnachtsumzug: Pfadfinder zogen mit Dudelsäcken und Trommeln durch Bethelhem.

Lateinischer Patriarch: "Absolute Tragödie"

Die traditionelle Weihnachtsprozession aus Jerusalem traf am frühen Nachmittag in Bethlehem ein. An der Spitze stand in diesem Jahr der Leiter des lateinischen Patriarchats von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa. Er zelebriert auch die Mitternachtsmesse in der St. Katharinenkirche neben der Geburtskirche. Vor Weihnachten hatte Pizzaballa die Situation der Christen in Syrien, im Irak und in Ägypten als "absolute Tragödie" bezeichnet. "In diesen Ländern, den Wiegen unserer Kultur, scheint der Teufelskreis der Gewalt, der dort herrscht, hoffnungslos und endlos", sagte er.

Im Dezember wird im Heiligen Land mit rund 120.000 Touristen gerechnet, wie das israelische Tourismusministerium mitteilte. Davon seien etwa die Hälfte Christen. Die Zahl der Christen im Heiligen Land sinkt seit Jahren, in Israel und in den Palästinensergebieten machen sie nur noch zwei Prozent der Bevölkerung aus.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Palästinensische Gebiete