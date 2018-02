Kurz nach dem Amoklauf in Florida hat Heckler & Koch einen Gruß zum Valentinstag veröffentlicht. Zu sehen war ein Herz aus Patronen. Nach Empörung im Netz entschuldigte sich der deutsche Waffenhersteller.

"From HK with Love" twitterte Heckler & Koch auf seinem US-amerikanischen Social-Media-Kanal wenige Stunden nach dem Amoklauf eines Schülers in Florida, bei dem 17 Menschen getötet wurden. Auf dem Foto war eine Pistole abgebildet, die von zahlreichen Patronen, angeordnet in Herzform, umrahmt war.

Das Posting sei "offenbar von unserer US-amerikanischen Tochtergesellschaft erstellt und in deren Twitter- und Facebook-Accounts veröffentlicht" worden, erklärte das deutsche Rüstungsunternehmen mit Sitz in Oberndorf am Neckar auf Anfrage von tagesschau.de.

Der mittlerweile gelöschte Tweet des Waffenherstellers "Heckler & Koch.

Als Gruß zum Valentinstag gedacht

Der Beitrag habe ursprünglich "einen direkten Bezug zum gestrigen, an sich sehr freudigen Valentinstag" gehabt. Derartige Grußbotschaften seien in den USA üblich und über sämtliche Branchen hinweg verbreitet, erklärte Heckler & Koch weiter. Der Tweet war am 14. Februar um 23:37 Uhr MEZ veröffentlicht worden. Erste Meldungen von der Schießerei an einer Schule in Parkland im US-Bundesstaat Florida liefen um 21 Uhr über die Agenturen.

Erst nachdem sich in den sozialen Netzwerken ein Shitstorm über Heckler & Koch entladen hatte und das Unternehmen um eine Stellungnahme gebeten wurde, verschwand der Eintrag am Donnerstag kommentarlos. Man sei "im Nachgang des schrecklichen und tragischen Amoklaufs" zu der Bewertung gekommen, "dass die Veröffentlichung eines solchen Eintrags vor diesem Hintergrund in hohem Maße unpassend ist", teilte Heckler & Koch schriftlich mit.

Charlotte @MissCharlez Der gestrige Valentinsgruß von einer der größten Waffenfirmen. Gleichzeitig haben 17 amerikanische Teenager diesen Valentinstag nicht überlebt. Mir fehlen gerade einfach die Worte vor Ekel und Entsetzen. https://t.co/NC9zGcXJtm Twitter 15.02.2018 13:40 Uhr via

"Bedauerliches Versehen"

Dass das Posting rund 15 Stunden online war, erklärte das Unternehmen damit, dass "sich die Ereignisse überschlagen" hätten. "Sowohl die Zeitverschiebung wie auch der Zeitpunkt des Amoklaufs selbst trugen dazu bei, dass der Eintrag nicht unmittelbar entfernt werden konnte." Heckler & Koch sprach von einem "bedauerlichen Versehen" und bat um Entschuldigung. Ob der Tweet vorher programmiert oder automatisch verschickt wurde, erklärte das Unternehmen nicht.

Bei dem Massaker an der Schule in Parkland wurden 17 Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde nach der Bluttat in der nahegelegenen Stadt Coral Springs festgenommen. Die Schießerei in Parkland war eine der blutigsten der vergangenen 25 Jahre. Als Konsequenz wird regelmäßig der Ruf nach strikteren Waffengesetzen laut. US-Präsident Donald Trump und viele andere Republikaner sind allerdings dagegen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 15. Februar 2018 um 17:00 Uhr.