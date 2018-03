Tod Hawkings Mann der Worte

Wenn der Physiker und Mathematiker Hawking sich zu einem Thema äußerte, dann hallten seine Worte lange nach. Oft kreisten seine Gedanken um den "Schöpfer" und das Universum. Seine wichtigsten Zitate.

"Meine Erwartungen waren auf Null reduziert, als ich 21 war. Alles seither ist ein Zuschlag."

(Interview mit der "New York Times", 2004)

"Meiner Meinung nach sollten sich behinderte Menschen auf die Dinge konzentrieren, die ihnen möglich sind, statt solchen hinterherzutrauern, die ihnen nicht möglich sind."

(Hawking in seiner 2013 auf Deutsch erschienenen Autobiografie "Meine kurze Geschichte" )

"Weil es die Gesetze der Schwerkraft gibt, hat sich das Universum aus dem Nichts selbst geschaffen."

(Hawking in seinem Buch "Der große Entwurf", 2010)

"Man kann nicht beweisen, dass Gott nicht existiert (...). Aber die Wissenschaft macht Gott überflüssig."

(Hawking in einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC, 2010)

"Einstein lag falsch, als er sagte 'Gott würfelt nicht'". (...) Er hat die Würfel manchmal nur dorthin geworfen, wo wir sie nicht sehen."

(Hawking an der Uni Cambridge bei einer Debatte über Schwarze Löcher, 1994)

"Ich bin der Ansicht, dass wir alle, nicht nur die theoretischen Physiker, gern wissen wollen, woher wir kommen."

(In einem Interview mit dem "Spiegel", 1988)

"Wenn wir eine komplette Theorie haben, können wir die Gedanken Gottes verstehen."

(Hawking in seinem Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit", 1988)

"Mein Ziel ist einfach. Es ist das vollständige Verstehen des Universums - warum es so ist, wie es ist, und warum es überhaupt existiert."

("Stephen Hawkings Universe" von John Boslough, 1985)

"Wenn wir darauf die Antwort finden, wäre dies der ultimative Triumph der menschlichen Vernunft - dann würden wir den Geist Gottes kennen."

("Eine kurze Geschichte der Zeit", 1988)

"Die Außerirdischen wären uns wahrscheinlich weit voraus. Die Geschichte von Völkern, die auf diesem Planeten primitivere Völker treffen, ist nicht sehr erfreulich - und sie waren von derselben Art. Ich denke, wir sollten unsere Köpfe gesenkt halten."

("Naked Science: Alien Contact", National Geographic Channel, 2004)

"Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich habe es nicht eilig zu sterben. Es gibt so Vieles, das ich vorher tun will."

(Hawking in "The Guardian", 2011)

