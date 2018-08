Die Bewohner von Hawaii bereiten sich vor: Über dem Ozean braut sich der Hurrikan "Lane" zusammen. Bis Ende der Woche soll er an dem Inselarchipel vorbeiziehen.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Überall auf Hawaii stellen sich Bewohner an Supermarktkassen an. Sie kaufen Wasser, Dosengemüse und Medikamente. Im Fernsehen sind auch an Tankstellen und in Baumärkten lange Schlangen zu sehen - Hawaii rüstet sich für Hurrikan "Lane".

Der Bürgermeister von Honolulu, Kirk Cadwell, empfiehlt, Vorräte für zwei Wochen anzulegen: "Wir wollen kein zweites Puerto Rico erleben und deshalb bereiten wir uns vor." Wichtig sei nun, sich gegenseitig zu helfen und beieinander zu bleiben, außer man müsse in Schutzräume, weil es zu gefährlich sei.

Die ersten Notunterkünfte haben auf der südlichsten Insel des Archipels bereits geöffnet. Ausläufer des Sturms sind bereits zu spüren. Auch Schulen und Behörden bleiben geschlossen.

Propangas, Wasser, Vorräte - die Bewohner von Hawaii bereiten sich auf die Ankunft von "Lane" vor.

Fotos aus dem All zeigen Ausmaß

Hurrikan "Lane" ist ein Wirbelsturm der Kategorie vier oder fünf - das wechselt im Moment. Der Wind erreicht derzeit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde.

Das Sturmtief ist so groß, dass Astronauten der Internationalen Raumstation ISS bereits Bilder zur Erde gefunkt haben. Es stehe außer Frage, dass "Lane" Hawaii auf die eine oder andere Weise treffen werde, sagt Jeff Byard vom US-Katastrophenschutz FEMA.

"Lane" kommt Inseln sehr nahe

Dass der Hurrikan direkt auf Land trifft, gilt derzeit aber als unwahrscheinlich. Verschiedene Computermodelle sagen voraus, dass der Sturm westlich am Inselarchipel vorbeizieht. Aber er kommt wahrscheinlich nah - und am nächsten der Insel O'ahu mit der Hauptstadt Honolulu.

Darum rät Byard: "Klären Sie, wie sie sich in Sicherheit bringen können. Sie müssen Familie, Freunde und Nachbarn informieren, wenn Sie ihr Haus verlassen. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass alle in Sicherheit sind."

Besonders groß ist die Sorge auf der Insel Kauai. Dort hatten heftige Regenfälle vor vier Monaten für schwere Überschwemmungen gesorgt. Die Bewohner haben sich davon noch nicht erholt.

Den Bewohnern von Hawaii bleibt nichts anderes, als zu warten. Bürgermeister Cadwell warnt davor, die Warnungen in den Wind zu schlagen: "Einige werden sagen, dass wir überreagieren. Aber wir können nicht bis zu letzten Minute warten."

Bis Ende der Woche soll Hurrikan "Lane" die Inselgruppe passiert haben.