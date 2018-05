Vulkanausbruch auf Hawaii Die Gefahr ist noch nicht vorbei

Der Vulkan Kilauea auf Hawaii stößt weiter Lava aus - in bis zu 70 Meter hohen Fontänen. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört, mehr als 1700 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Und noch ist Gefahr nicht gebannt.

Durch Lava des Vulkans Kilauea sind auf Hawaii mittlerweile 21 Gebäude zerstört worden. Das teilten die Behörden des US-Bundesstaats mit. Zuvor war noch die Rede von neun Häusern und Wohngebäuden gewesen. Betroffen ist vor allem die Gemeinde Leilani Estates auf der größten Insel Hawaiis, Big Island.

Seit dem Ausbruch des Vulkans in der vergangenen Woche mussten mehr als 1700 Menschen die betroffene Gegend verlassen. Die Behörden erlaubten Anwohnern in Leilani Estates nur zeitweise, wichtiges Hab und Gut aus dem evakuierten Gebiet zu holen. Sie warnten vor giftigem Gas und Dampf. Kinder durften nicht in die Region zurückkehren.

Asche und Rauch steigen über dem Vulkan Kilauea auf Hawaii auf. Bild vom 04.05.2018

Bis zu 70 Meter hohe Lavafontänen

Aus dem Vulkan trat bislang an mehreren Öffnungen Lava aus, kurzzeitig gar an zehn Stellen. Forscher beobachteten am Samstag bis zu 70 Meter hohe Lavafontänen. Diese waren 15 Minuten nach der Entstehung einer neuen Spalte im Vulkan aufgetreten. Die Vulkanologin Wendy Stovall vom Geologischen Dienst der USA erklärte, der Vulkan halte ausreichend Magma für einen fortdauernden Ausbruch bereit. Ein weiterer Austritt der Gesteinsschmelze sei daher zu erwarten.

Kilauea war vergangene Woche ausgebrochen, danach wurde Big Island von einer Erdbebenserie erfasst - ein Beben der Stärke 6,9 traf die Region am Freitag. Es war das stärkste Beben in Hawaii seit mehr als 40 Jahren.