Eine falsche Raketenwarnung hatte die Menschen auf Hawaii vor gut zwei Wochen in Angst versetzt. Jetzt wurde bekannt: Der Mitarbeiter, der den Fehlalarm auslöste, glaubte wirklich an einen Angriff.

"Bedrohung durch ballistische Rakete Richtung Hawaii. Sofort Schutzraum aufsuchen. Dies ist keine Übung" - die Bürger von Hawaii waren am 13. Januar diesen Jahres von diesem falschen Raketenalarm aufgeschreckt worden. Die Katastrophenschutzbehörde EMA sendete die Warnung rund zehn Minuten später via Twitter. Auch im laufenden Fernsehprogramm wurde die Warnung eingeblendet. Unter Bewohnern der Inselgruppe und in sozialen Medien gab es panische Reaktionen.

Menschliches Versagen und mangelhafte Kontrolle

Es war eine Kombination aus menschlichem Versagen und mangelhaften Kontrollmaßnahmen, die zur bewussten Auslösung des Alarmsystems geführt hatte. Laut "Washington Post" geht aus dem Untersuchungsbericht der für Kommunikationswege zuständigen US-Bundesbehörde FCC hervor, dass der Mitarbeiter, der den Alarm losschickte, wirklich an einen unmittelbar bevorstehenden Angriff glaubte.

Nach Schilderungen der Zeitung hatte sich an jenem Tag ein Aufseher von Nachtschicht-Mitarbeitern in der hawaiischen Katastrophenbehörde EMA spontan zu einem Alarmtest entschlossen, der den gerade eintreffenden Tagesschichtarbeitern galt. Deren Vorgesetzter dachte aber, dass sich der Test noch an die Nachtdienstler richtete und war daher nicht darauf vorbereitet, den morgendlichen Test zu überwachen.

So gab es keine angemessene Aufsicht, als der Nachtdienstleiter den Tagesmitarbeitern - wie bei solchen Tests vorgesehen - eine angebliche Botschaft des US-Pazifikkommandos vorspielte, in der vor einer Raketenbedrohung gewarnt wurde.

Wie die Zeitung weiter aus dem FCC-Bericht zitiert, enthielt diese Botschaft zwar die Worte "Übung, Übung,Übung", aber an anderer Stelle fälschlicherweise auch die Formulierung: "Dies ist kein Test." Der betreffende Mitarbeiter hörte aber die erste Passage mit dem Bezug auf die Übung nicht und handelte aufgrund der zweiten Passage, die nicht in die Botschaft gehörte.

Eine elektronische Anzeige gibt Entwarnung.

Führendes Mitglied zurückgetreten

Als Konsequenz trat am Dienstag ein führendes Mitglied des hawaiianischen Katastrophenschutzes zurück. Der Chef des Katastrophenschutzes, Vern Miyagi, sagte, dieser Mitarbeiter übernehme die volle Verantwortung für den Zwischenfall und alle Aktionen seiner Mitarbeiter.

Die Nachricht war über das Notfallalarmsystem Amber Alert verschickt worden, das US-Behörden landesweit zur Verbreitung wichtiger Mitteilungen nutzen.

Angst vor möglichem nordkoreanischen Angriff

In der Bevölkerung von Hawaii hatte der Fehlalarm vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen in den Beziehungen zu Nordkorea Unruhe ausgelöst. Pjöngjang hatte Ende November nach dem Test einer Rakete mit besonders großer Reichweite erklärt, das gesamte US-Gebiet liege nun in Reichweite der nordkoreanischen Armee.