"Harvey" in Texas "Sucht höher gelegene Gebiete auf"

Erst sorgte "Harvey" für Verwüstungen - jetzt für Überschwemmungen: Zwar ist er zum Tropensturm herabgestuft worden, doch hängt er jetzt über der Region fest und bringt anhaltenden heftigen Regen. In Houston gilt nun die höchste Warnstufe für Überschwemmungen.

"Harvey" ist zwar zum Tropensturm herabgestuft - aber seine Auswirkungen im südlichen US-Staat Texas nehmen weiter zu. Denn anhaltender sintflutartiger Regen führte in vielen Teilen der Stadt Houston zu massiven Überschwemmungen, Auto standen mancherorts bis zu den Dächern im Wasser. Dem Sender CNN zufolge mussten in der Nacht mehr als 1000 in ihren Fahrzeugen oder Häusern eingeschlossene Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Für weite Teile der Metropole wurde der Springflut-Notstand ausgerufen - die höchste Alarmstufe bei Überschwemmungen. "Diese Lage ist besonders gefährlich", warnte der Nationale Wetterdienst. "Sucht höher gelegene Gebiete auf, jetzt!" Der zuständige Bezirkssheriff Ed Gonzalez bat die Behörden anderer Städte, mit Booten auszuhelfen. Einwohner wurden aufgerufen, sich nicht auf die Dachböden ihren Häuser zu retten, sondern auf die Dächer, damit sie aus der Luft geborgen werden könnten.

Wetterlage sorgt für tagelangen Regen

Auch in anderen Teilen von Südtexas machte sich "Harveys" Macht immer schlimmer bemerkbar - mehr als 24 Stunden, nachdem er als Hurrikan der zweitstärksten Stufe vier das Festland erreicht und sich dann abgeschwächt hatte. Weil der Tropensturm wegen eines nördlich gelegenen Hochdruckgebiets praktisch festsitzt, bringt er dauerhaft so massive Regenfälle, dass manche Gebiete Behördenangaben zufolge bald nur noch per Boot zu erreichen sein könnten. Die Rekordniederschläge sollen zudem nach Voraussagen der Meteorologen bis Mitte der Woche anhalten.

Eine Kinder-Intensivstation brachte mit einem Flugzeug mehrere besonders schwache Babys in andere Krankenhäuser, damit sie dort zuverlässig versorgt werden können. Drei Gefängnisse mit mehr als 4000 Insassen wurden evakuiert. Jason Clark vom Department of Criminal Justice sagte, dass bis Sonntagfrüh noch Gefangene in den Osten von Texas verlegt würden.

Gebäude zerstört, Bäume umgestürzt

Dort, wo der Sturm an Land traf, verwüstete "Harvey" mehrere texanische Küstenstädte. Vor allem in Rockport stürzten Häuser ein, wurden Dächer abgedeckt und Bäume umgeknickt. "Zahlreiche Gebäude sind komplett platt", berichtet ein Einwohner. "Bei mir sind Eichenbäume, die Hunderte Jahre alt waren, umgekippt. Und auf meinem Dach habe ich derzeit einen Magnolienbaum." Der Mann erzählt, wie er in seinem Haus gesessen und den Sturm erlebt hat. "Das ist das letzte Mal, dass ich sowas ausgesessen habe. Ich habe nicht geschlafen. Es klang wie ein Zug mit eckigen Rädern, und ich wusste nicht, wann mein Dach wegfliegen würde."

Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben, mehrere wurden verletzt. Mehr als 300.000 Menschen sind immer noch ohne Strom. Feuerwehr und Hilfsorganisationen seien unterwegs, sobald der Sturm durchgezogen ist, so Robert Webb von der Salvation Army. Er sagte: "Wir haben einige mobile Teams in Corpus Christi und Victoria. Wir haben 29 Teams, die in San Antonio, Dallas und Galveston auf Stand-by sind und darauf warten, dass der Sturm so sehr abschwächt, dass wir in die Regionen gehen können, wo wir am meisten gebraucht werden.

Hurrikan "Harvey" richtet schwere Schäden an

