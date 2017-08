"Harvey" zieht langsam weiter Richtung Norden der USA, doch auch in Texas bleibt die Lage dramatisch. In einer überfluteten Chemiefabrik nordöstlich von Houston kam es zu zwei Explosionen. Die Umgebung war vorsorglich evakuiert worden.

Obwohl der Tropensturm "Harvey" inzwischen an Kraft verloren hat und Meteorologen ihn zu einem Tief herunter gestuft haben, ist die Lage in den betroffenen Gebieten weiter dramatisch. Das Hurrikan-Zentrum warnt noch immer vor lebensbedrohlichen Bedingungen durch Überschwemmungen.

In einer überfluteten Chemiefabrik im US-Bundesstaat Texas kam es zu zwei Explosionen. Das teilte der Betreiberkonzern Arkema mit, der zuvor wegen des Ausfalls der Kühlung der Chemikalien bereits vor Explosionen in dem Werk in Crosby nordöstlich von Houston gewarnt hatte. Schwarzer Rauch steige über der Fabrik auf. Es bestehe die Gefahr weiterer Explosionen.

Die Fabrik war infolge des Sturms "Harvey" überschwemmt worden, Anwohner im Umkreis der Anlage waren bereits vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. In der Fabrik werden organische Peroxide unter anderem für Farben hergestellt.

Kampf gegen Hochasser in Texas geht weiter

Ein Drittel von Houston unter Wasser

Houston - die viertgrößte Stadt der USA - steht Schätzungen zufolge zu einem Drittel unter Wasser. Die Behörden gehen inzwischen von mindestens 31 Toten aus, einige Menschen würden noch vermisst, hieß es.

In Houston sollten ab heute wieder einige Bahnen fahren und auch regulär wieder die Müllabfuhr zum Einsatz kommen, wie die Behörden mitteilten. Die Müllabfuhr müsse so schnell wie möglich zur Arbeit zurückkehren, sagte der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner. Denn es gebe viele Trümmer, die entsorgt werden müssten.

Claudia Buckenmaier, ARD Washington, zzt. Houston, mit aktuellen Informationen

Größte Ölraffinerie der USA geschlossen

In den texanischen Städten Beaumont und Port Arthur verschärfte sich die Situation. Innerhalb von 24 Stunden fielen 66 Zentimeter Regen pro Quadratmeter. Beide Orte liegen nahe der Grenze zu Louisiana - also in der Gegend, wo "Harvey" in der Nacht zu Mittwoch zum zweiten Mal auf Land getroffen war. In Port Arthur, das rund 160 Kilometer östlich von Houston entfernt ist, musste die größte Ölraffinerie der USA geschlossen werden. Im Süden des Staates liefen aus Öltankern mehr als 113.000 Liter Rohöl aus. In der Nähe von Westhoff traten nach Angaben des Bezirks mehr als 385 Barrel aus, im Westen der Kleinstadt Hochheim waren es mehr als 316 Barrel. Es ist unklar, ob das ausgetretene Öl sichergestellt werden konnte. Eine Notunterkunft stand unter Wasser, sie wurde evakuiert.

"Harvey" zieht nun mit einer Geschwindigkeit von etwas mehr als 50 Kilometern pro Stunde in nördliche Richtung ins Landesinnere weiter. Da er nach wie vor große Regenmenge mitbringt, bereiten sich nun auch die US-Bundesstaaten Mississippi, Tennessee und Kentucky auf mögliche Überschwemmungen vor.

Aufatmen in Houston - das Wasser geht zurück

Marc Hoffmann, ARD zzt. Houston

