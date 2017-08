Abgeschwächt zieht "Harvey" nun als Tiefdruckgebiet in den Norden der USA. Während die Menschen sich dort auf Überschwemmungen einstellen, plagen sich vor allem die Texaner weiter mit den Wassermassen. Tausende sind betroffen. Sie können hoffen, denn die Hilfsbereitschaft ist groß.

Obwohl der Tropensturm "Harvey" inzwischen an Kraft verloren hat und Meteorologen ihn zu einem Tief herunter gestuft haben, ist die Lage in den betroffenen Gebieten weiter dramatisch. Das Hurrikan-Zentrum warnt noch immer vor lebensbedrohlichen Bedingungen durch Überschwemmungen.

Houston wurde zwar von weiteren schweren Regenfällen verschont - erstmals schien am Mittwoch wieder die Sonne -, doch echte Entspannung ist noch nicht in Sicht. Schätzungen zufolge steht ein Drittel der Stadt unter Wasser. Die Behörden gehen inzwischen von mindestens 28 Toten aus, einige Menschen würden noch vermisst, hieß es. Zu einem Problem könnte sich eine unter Wasser stehende Chemieanlage nahe Houston erweisen. Hier droht eine Explosion. Die in der Fabrik gelagerten Chemikalien müssen nach Angaben der Firma dringend gekühlt werden. Jegliche Stromversorgung sei aber ausgefallen.

Claudia Buckenmaier, ARD Washington, zzt. Houston, mit aktuellen Informationen

Größte Ölraffinerie der USA geschlossen

In den texanischen Städten Beaumont und Port Arthur verschärfte sich die Situation. Innerhalb von 24 Stunden fielen 66 Zentimeter Regen. Beide Orte liegen nahe der Grenze zu Louisiana - also in der Gegend, wo "Harvey" in der Nacht zu Mittwoch zum zweiten Mal auf Land getroffen war. In Port Arthur, das rund 160 Kilometer östlich von Houston entfernt ist, musste die größte Ölraffinerie der USA geschlossen werden. Eine Notunterkunft stand unter Wasser, sie wurde evakuiert.

In Louisiana traten die Flüsse in einigen Gegenden über die Ufer. Straßen mussten wegen Überflutungen gesperrt werden. Der Bundesstaat schien am Mittwoch aber zunächst von dem Schlimmsten verschont zu bleiben. Gouverneur John Bel Edwards erklärte, die Lage sei ernst, aber man stehe bislang besser dar, als es befürchtet worden war. Der Wetterdienst erwartete aber schwere Regenfälle in der Nacht. In einigen Bezirken wurde vor Sturzfluten gewarnt.

Sturm "Harvey" zieht weiter in Richtung Louisiana

"Harvey" zieht nun mit einer Geschwindigkeit von etwas mehr als 50 Kilometern pro Stunde in nördliche Richtung ins Landesinnere weiter. Da er nach wie vor große Regenmenge mitbringt, bereiten sich nun auch die US-Bundesstaaten Mississippi, Tennessee und Kentucky auf mögliche Überschwemmungen vor.

US-Marine schickt Schiffe

In Teilen von Texas herrscht der Ausnahmezustand. Rettungskräfte bargen in den vergangenen Tagen etwa 8500 Menschen aus ihren Häusern in Houston; mehr als 30.000 Einwohner suchten Zuflucht in Notunterkünften.

Um der Lage Herr zu werden, wurden zwei Schiffe der US-Marine vor die texanische Küste entsandt. Sie sind dafür ausgestattet, medizinische und logistische Unterstützung zu liefern und wurden mit Lebensmitteln beladen. Zudem sollen 10.000 weitere Nationalgardisten vor Ort helfen. Mit ihnen wären dann rund 24.000 Nationalgardisten im Überschwemmungsgebiet im Einsatz.

Hilfe aus Mexiko und Venezuela

Ungeachtet der Streitigkeiten mit den USA boten Mexiko und Venezuela Hilfe für die Opfer der Überschwemmungen im US-Bundesstaat Texas an. US-Außenminister Rex Tillerson dankte seinem mexikanischen Kollegen Luis Videgaray für das "großzügige" Angebot in diesen "sehr, sehr schwierigen Zeiten". "Wir sind Nachbarn, wir sind Freunde und Freunde machen so etwas", fügte er hinzu. Die von Mexiko angebotene Summe nannte Tillerson nicht.

Venezuela bot bis zu fünf Millionen Dollar für betroffene Familien in Houston und Corpus Christi an - obwohl das Land unter einer schweren Wirtschaftskrise leidet und die USA unlängst Wirtschaftssanktionen gegen Caracas verhängt haben. Außenminister Jorge Arreaza sprach von einer Geste der "Solidarität jenseits aller politischen Differenzen". Das Geld soll laut Arreaza von Citgo genommen werden, der in Houston ansässigen Tochterfirma des von den Sanktionen direkt betroffenen venezolanischen Ölkonzerns PDVSA. Citgo könne auch beim Wiederaufbau zerstörter Häuser helfen, sagte Arreaza.

Im texanischen Port Athur regnete es noch heftig, weshalb viele Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten.

Spendenfonds und -gala für "Harvey"-Opfer

Der Wiederaufbau in den überfluteten Gebiete wird sehr viel Geld kosten. Die genaue Schadenssumme steht längst nicht fest. Doch der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, schätzt, dass sein Bundesstaat allein womöglich mehr als 125 Milliarden Dollar von der US-Regierung benötigt. Diese Summe war 2005 nach dem Hurrikan "Katrina" zur Verfügung gestellt worden.

Inzwischen laufen auch private Spendenaktionen an. Die Stiftung von US-Schauspieler Leonardo DiCaprio gab eine Million Dollar an den neu gegründeten Fonds für Betroffene des Sturms "Harvey". Das Geld des United Way Harvey Recovery Fund werde zu 100 Prozent an die Flutopfer gehen, teilte die gemeinnützige Organisation United Way Worldwide, die den Fonds verwaltet, mit. Die eine Million Dollar von DiCaprio bildeten die Basis des neuen Fonds. United Way ist die weltgrößte privat finanzierte gemeinnützige Organisation.

Spendeten beide jeweils eine Million Dollar für die Flutopfer: die US-Schauspieler Leonardo DiCaprio ... ... und Sandra Bullock. Jetzt gibt es einen "Harvey"-Hilfsfonds und am 12.9. eine Spendengala.

Viele weitere Stars spendeten Geld für die Betroffenen des Sturms. US-Schauspielerin Sandra Bullock gab bereits am Dienstag eine Million Dollar an das Rote Kreuz. Der aus Texas stammende Oscar-Preisträger Jamie Foxx kündigte in einer Videobotschaft auf Instagram an, dass am 12. September eine große Fernseh-Spendengala geplant sei. Er habe einer Hilfsorganisation bereits 25.000 Dollar zukommen lassen, sagte der Schauspieler.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 30. August 2017 u.a. um 16:00 und 17:00 Uhr.