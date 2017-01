Die französischen Sozialisten schicken den Parteilinken Hamon als Kandidaten in die Präsidentschaftswahl. Er setzte sich in einer Stichwahl gegen Ex-Premierminister Valls durch. Bei der Wahl in drei Monaten hat er derzeitigen Umfragen zufolge aber kaum Chancen auf den Sieg.

Die Stichwahl um die Präsidentschaftskandidatur der französischen Sozialisten hat der Parteilinke Hamon für sich entschieden. Er setzte er sich klar gegen seinen Konkurrenten, den ehemaligen Premierminister Manuel Valls, durch.

Laut vorläufigem Ergebnis kam der frühere Bildungsminister auf rund 58 Prozent der Stimmen. Bei der Stichwahl gaben bis zum Nachmittag deutlich mehr Bürger ihre Stimme ab als bei der Vorwahl. Schon in der ersten Runde mit sieben Anwärtern war Hamon auf rund 36 Prozent der Stimmen gekommen.

Hamon vertritt ausgesprochen linke Positionen und profilierte sich vor allem mit der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Valls dagegen steht für einen eher reformorientierten und wirtschaftsfreundlichen Kurs und gehört damit zum rechten Flügel der Sozialisten. Im Wahlkampf verteidigte er die teils heftig kritisierte Regierungspolitik unter Hollande.

Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich im April und Mai gilt der Kandidat der Sozialisten derzeit allerdings als wenig aussichtsreich. Seine stärksten Konkurrenten sind die Front-National-Chefin Marine Le Pen und der Republikaner François Fillon, der jedoch derzeit durch Ermittlungen geschwächt ist, die sich auf Jobs seiner Frau im Parlament richten. Gute Aussichten hat auch Emmanuel Macron, der die Bewegung "En Marche" anführt.