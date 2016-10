Hunderte Tote, verwüstete Ortschaften, zerstörte Ernten: Der Hurrikan "Matthew" ist die schlimmste Katastrophe für Haiti seit dem schweren Erdbeben vor sechs Jahren. Weiteres Leid droht durch die Cholera.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mittelamerika und Karibik, zzt. auf Haiti

Der Slum Cité de Dieu am Hafen der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince wurde einst auf Müll gebaut. Nach Hurrikan "Matthew" sieht er wieder aus wie eine Müllhalde. Meer- und Regenwasser haben die Abfälle und Exkremente der Bewohner zu einem stinkenden, schlammigen Brei verrührt.

Mittendrin fristet die 32-jährige Yverose mit ihren zwei Kindern ihr Dasein. Zum Glück hielt ihre Blechhütte Wind und Wasser stand. Aus ihrem Heimatort Chantal am südwestlichen Zipfel Haitis, dort wo der Wirbelsturm mit Stärke 4 einschlug, erhielt sie schlechte Nachrichten: "Mein Haus dort habe ich verloren. Die Häuser meines Vaters und meiner Großmutter sind zerstört. Der Garten ist kaputt, die Ernte komplett verloren, alle Tiere sind vom Fluss mitgerissen worden. Von meinen Angehörigen weiß ich noch nicht, ob alle am Leben sind."

Kommt die Hilfe überall an?

Inzwischen fliegen Helikopter mit Hilfsgütern - aber kommt die Hilfe überall an?

Chantal ist einer der vielen abgelegenen, schwer zu erreichenden Orte. Yverose hörte, dass Hubschrauber in die Gegend fliegen, um Hilfsgüter wie Trinkwasser, Lebensmittel und Medikamente zu verteilen.

"Ich glaube nicht daran. Es ist wie immer: Die 'Big Shots', die Chefs der Gegend, werden alles nehmen und den wirklichen Opfern nichts lassen", befürchtet sie. "Was ich der Regierung sagen will ist, dass sie unser Haus wieder neu bauen könnten. Ich will die Regierung nicht dafür verurteilen, wenn sie Hilfe schickt, aber nicht alle etwas bekommen. Die Zerstörung ist einfach viel zu groß. Die Cholera wird wieder ausbrechen und viele, die den Hurrikan überlebt haben, werden daran sterben." Sie hofft, dass Chlortabletten und Trinkwasser verteilt werden.

Viele neue Cholera-Fälle

Genau daran fehlt es im Moment überall. Hilfsorganisationen und Ärzte berichten von einem drastischen Anstieg der Cholera-Fälle. Ariane Quentier, Sprecherin der UN-Stabilisierungsmission Minustah, ist besorgt. Es mangele überall an sauberem Wasser. "Schon vor dem Hurrikan waren die sanitären Anlagen in einem erbärmlichen Zustand. Jetzt sind sie zerstört und dadurch treten Krankheiten verstärkt auf, die durch verunreinigtes Wasser verursacht werden. Die häufigste Todesursache bei Kindern unter fünf Jahren sind Durchfallerkrankungen, die durch dreckiges Wasser entstehen. Diese Krankheiten können jetzt nur ansteigen."

Ein an Cholera erkranktes Mädchen wird im einem Krankenhaus in Jeremi medizinisch versorgt.

Sauberes Wasser und medizinische Versorgung sind dringend nötig. Die Hilfsorganisationen konzentrieren sich deshalb auf die Soforthilfe, damit nicht noch mehr Menschen sterben.

Etwa 80 Prozent der Ernte sind vernichtet, entsprechend werden Lebensmittel knapp: Auf den Märkten im Hurrikan-Gebiet gibt es kaum noch Gemüse, und das wenige, was noch da ist, hat einen hohen Preis.

Hurrikan Matthew - Haitis schlimmste Katastrophe seit dem Beben von 2010

Anne-Karin Mellmann, ARD Mexiko-Stadt

10.10.2016 23:52 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.