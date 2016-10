Nach dem schweren Wirbelsturm in Haiti läuft die Hilfe für den besonders betroffenen Süden langsam an. Zwei LKW des Welternährungsprogramms verteilten Reis und andere Lebensmittel. Jedoch warnen Mediziner vor einer Ausbreitung der Cholera.

In dem vom Hurrikan "Matthew" stark verwüsteten Südwesten Haitis sind erste größere Lieferungen von Lebensmitteln für die notleidende Bevölkerung eingetroffen. Zwei Lastwagen des Welternährungsprogramms (WFP) und anderer Hilfsorganisationen trafen in den besonders betroffenen Städten Port-Salut und Roche-à-Bateau ein, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Die Ladung reichte allerdings nicht aus, um alle Bedürftigen zu versorgen.

Zu wenig, um alle zu versorgen

Viele Bewohner hatten seit dem Durchzug des Wirbelsturms am 4. Oktober kaum etwas gegessen. "Ich habe seit fünf Tagen nur Kokosnüsse gegessen", sagte der 25-jährige Djymi Forestal, der wie viele andere Menschen in glühender Hitze in Port-Salut ungeduldig auf die Entladung der Hilfsgüter wartete. Ordensschwestern, die die Verteilung der Lebensmittel überwachten, sagten, sie hätten mit mehr Lastwagen gerechnet. "Wir haben nicht genug für alle", sagte die Nonne Marie-Nadia Noël in Port-Salut.

Sie äußerte die Sorge, dass der Hunger in Gewalt umschlagen könnte. Die Lieferung enthielt Reissäcke mit einer Menge, die normalerweise eine vierköpfige Familie einen Monat lang ernähren soll. Diese Menge wurde nun auf kleinere Beutel aufgeteilt, die lediglich für drei Tage reichen dürfte. Das WFP hatte zuvor bereits Bewohner anderer Gegenden in Haiti mit Lebensmitteln versorgt.

Nach Hurrikan Matthew: Lage in Haiti

tagesschau24 11:00 Uhr, 12.10.2016, Tim Seeger, ARD-aktuell







Cholera-Gefahr steigt

Zudem werden immer mehr Fälle von Cholera gezählt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden mindestens 200 Verdachtsfälle registriert. Aus dem Bezirk Anse d'Hainault wurden bereits 50 Choleratote gemeldet. Der Direktor der Hilfsorganisation Save the Children, Unni Krishnan, forderte schnelles Handeln, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, die schnell außer Kontrolle geraten könne. Die WHO empfahl, mindestens eine Million Impfeinheiten bereitzuhalten.

"Matthew" hatte am Dienstag vergangener Woche vor allem die südliche Hälfte des bitterarmen Karibikstaates schwer verwüstet und nach offiziellen Angaben mehr als 400 Menschen in den Tod gerissen. Zehntausende Menschen sind in Notunterkünften untergebracht. Haiti hat sich noch immer nicht von den Folgen des schweren Erdbebens von 2010 erholt, bei dem 250.000 Menschen ums Leben kamen.