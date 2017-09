Der Ex-Chefredakteur der türkischen Zeitung "Cumhuriyet" hat Zuflucht in Berlin gesucht. Doch nun will eine Staatsanwaltschaft Can Dündar von Interpol suchen lassen. Außerdem hat Ankara Haftbefehle gegen mehr als hundert Militäroffiziere erlassen.

Die Staatsanwaltschaft in der südosttürkischen Stadt Diyarbakir hat beim türkischen Justizministerium beantragt, den Journalisten Can Dündar mittels einer "Red Notice" bei der internationalen Polizeiorganisation Interpol suchen zu lassen. Das berichtet die dpa unter Berufung auf die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

Dündar war früher Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet". Seit vergangenem Jahr lebt er in Berlin. Nach Angaben von Anadolu wirft die Staatsanwaltschaft dem Journalisten Terrorpropaganda vor. Grundlage für die Ermittlungen sei eine Rede Dündars, bei der er Methoden der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK als legitim dargestellt haben soll.

Parallelen zu Akhanli

Da Dündar nicht an seiner Adresse in der Türkei angetroffen worden sei, habe die Staatsanwaltschaft den Antrag für eine "Red Notice" bei Interpol an das Generaldirektorat für Internationales Recht des Justizministeriums übermittelt.

Zuletzt hatte der Interpol-Suchauftrag nach dem Kölner Autoren Dogan Akhanli für Schlagzeilen gesorgt. Akhanli war auf Betreiben der Türkei in seinem Spanienurlaub vorübergehend festgenommen worden.

Haftbefehl gegen mehr als hundert Offiziere

Die türkischen Behörden haben außerdem Haftbefehle gegen insgesamt 117 Militäroffiziere ausgestellt. Das berichtet Anadolu nach Angaben der Nachrichtenagentur AP. Demnach ist die türkische Polizei in 45 Provinzen unterwegs, um die Offiziere gefangen zu nehmen. 98 der gesuchten Offiziere sollen sich noch im aktiven Dienst befinden. Die Behörden werfen ihnen vor, geheim mit der Gülen-Bewegung kommuniziert zu haben.

Die Türkei geht nach dem Putschversuch im Juli 2016 vehement gegen die Bewegung des Geistlichen Fethulla Gülen vor. Sie sieht den im US-Exil lebenden Gülen als Drahtzieher des misslungenen Staatsstreiches. Gülen dementiert die Vorwürfe. Erst am Mittwoch hatte Anadolu gemeldet, dass drei hochrangige Militärs wegen "Verstoßes gegen die Verfassung" zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden. Bislang wurden in der Türkei nach Regierungsangaben über 50.000 Menschen in Zusammenhang mit dem Putsch festgenommen. Fast 5000 Prozesse wurden eröffnet.