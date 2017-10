20 Jahre Guggenheim Bilbao Der Hund vor der "Artischocke"

Wer in den Norden Spaniens reist, tut das vielleicht wegen der erstklassigen Küche. Oder wegen der spektakulären Natur, der rauen Steilküste am Atlantik. Oder wegen der Kunst. Unumstrittenes Highlight für Kulturliebhaber in Nordspanien ist das Guggenheim-Museum in Bilbao, der größten Stadt des Baskenlandes. Schon der Bau von außen ist spektakulär, das Innenleben sowieso. Am 19. Oktober feiert das Guggenheim-Museum seinen 20. Geburtstag. | Bildquelle: picture alliance / robertharding