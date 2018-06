Nach dem Vulkanausbruch des Fuego in Guatemala suchen Rettungskräfte nach Überlebenden. Die Zahl der Vermissten ist unklar; von der Katastrophe sind mehr als 1,7 Millionen Menschen betroffen.

Armee, Polizei und Helfer graben in den Dörfern rund um den Feuervulkan Fuego in Asche und Schuttmassen auf der Suche nach Vermissten. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mindestens 69. Allein in dem Dorf San Miguel Los Lotes seien 18 Leichen gefunden worden, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes mit.

Das Forensische Institut des Landes hatte bis Montagabend 13 der Toten identifiziert. Die weiteren Toten wurden in Leichenhallen gebracht, um dort ihre Identität festzustellen, wie der Institutsleiter Fanuel García mitteilte. Mindestens 46 Menschen wurden verletzt, die meisten davon schwer. Die Zahl der Vermissten war weiter unklar.

Tausende mussten Häuser verlassen

Vertreter der Katastrophenschutzbehörde versuchten, sich in den Dörfern rund um den Fuego einen Überblick zu verschaffen. Mehr als 5000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Insgesamt sind mehr als 1,7 Millionen Menschen von der Naturkatastrophe betroffen.

Ein Trauerzug mit mehreren Toten in Guatemala

Guatemalas Staatschef Jimmy Morales rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Aus mehreren Ländern sei Hilfe durch Ärzte angeboten worden, sagte der Vizepräsident Jafeth Cabrera. Die Tore des Landes stünden dafür offen. Bei der Generalversammlung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Washington sprachen mehrere Teilnehmerländer Guatemala ihr Mitgefühl aus.

Ausbruch dauerte viele Stunden

Der 3763 Meter hohe Vulkan, der rund 70 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Guatemala-Stadt liegt, war nach monatelanger Aktivität am Sonntagmorgen ausgebrochen und hatte eine Welle von heißen Gasen und glühendem Vulkangestein ausgestoßen. Die verheerende Eruption dauerte insgesamt 16,5 Stunden.

Der Ausbruch war nach Einschätzung des Vulkanologen David Rothery von der britischen Open University deshalb so verheerend, weil es sich offenbar um einen pyroklastischen Strom handelte. Dabei strömen glühend heiße Gaswolken und Gesteinsbrocken mit hoher Geschwindigkeit die Flanken eines Vulkans herab.

Ein Feuerwehrmann wird in Guatemala aus der Gefahrenzone des ausgebrochenen Feuervulkans gebracht. Männer reinigen eine von Vulkanasche bedeckte Straße in Guatemala-Stadt.

Pyroklastische Ströme, die Temperaturen von bis 700 Grad Celsius erreichen, bewegen sich sehr viel schneller vorwärts als Lavaströme, so dass Anwohnern keine Zeit bleibt, sich zu retten. Feuerwehrmänner berichteten, sie hätten Menschen gesehen, denen von pyroklastischen Ströme die Fluchtwege abgeschnitten worden seien.

Es war der zweite Ausbruch des Fuegos in diesem Jahr. Er ist einer der aktivsten Vulkane in Mittelamerika. Vulkanologen warnten vor weiteren Ausbrüchen.

Guatemala - Steigende Opferzahlen nach Vulkanausbruch

Anne-Katrin Mellmann, ARD Mexiko City

