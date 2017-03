Bei einem Brand in einem Kinder-und Jugendheim in Guatemala-Stadt sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Offenbar steckten Heimbewohner Matratzen in Brand. Zuletzt wurden in dem Haus auch kriminelle Jugendliche untergebracht, was zu erheblichen Spannungen führte.

Bei einem Feuer in einem Heim für Kinder und Jugendliche in Guatemala sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. 23 andere seien mit Verbrennungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilten die Behörden mit. Die Todesopfer waren zwischen 14 und 17 Jahre alt. Viele Verletzten seien in einem kritischen Zustand. "Sie haben Verbrennungen zweiten und dritten Grades erlitten", sagte der Direktor des Roosevelt-Hospitals in Guatemala-Stadt der Zeitung "Prensa Libre".

Zahlreiche Jugendliche geflohen

Zunächst flohen offenbar etwa 60 Jugendliche aus dem Heim, später steckten ersten Ermittlungen zufolge randalierende Jugendliche Matratzen in Brand. Das Feuer breitete sich danach auf den Rest des Gebäudes aus.

Die Jugendeinrichtung in der Ortschaft San José Pinula nahe Guatemala-Stadt wird von der staatlichen Wohlfahrt betrieben. In dem Haus leben Kinder und Jugendliche, die wegen häuslicher Gewalt aus ihren Familien genommen wurden. Allerdings wurden zuletzt auch kriminelle Jugendliche in der Einrichtung untergebracht. Das führte zu erheblichen Spannungen. Die Minderjährigen hatten sich über schlechte Behandlung durch die Betreuer und schlechtes Essen beschwert.

Staatstrauer angeordnet

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef bedauerte das Unglück. "Diese Mädchen, Jungen und Jugendliche müssen beschützt werden", schrieb die Organisation auf Twitter. Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten, Luis Almagro, forderte eine rasche Aufklärung des Vorfalls. Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Die Nationalflaggen im ganzen Land wurden auf halbmast gesetzt und öffentliche Veranstaltungen abgesagt.

