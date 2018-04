Russland hat den Ex-Agenten Skripal und seine Tochter vergiftet - davon geht London aus. Nun erhebt der britische Botschafter in Berlin weitere Vorwürfe: Russland habe ein Nowitschok-Geheimprogramm.

Großbritannien gibt Russland die Schuld an der Vergiftung des Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter Julia. Nun legt ein Diplomat noch schärfere Anschuldigungen nach: In Russland werde weiterhin mit dem Nervengift Nowitschok experimentiert, sagte der britische Botschafter in Berlin, Sebastian Wood, im Deutschlandfunk.

"Unsere Nachrichtendienste wissen, dass es dieses Geheimprogramm zum Nowitschok-Giftstoff gibt, das die russische Regierung nie offengelegt hat", sagte Wood und forderte Russland auf, dies nachzuholen. Es gehe um einen Verstoß gegen die Chemiewaffen-Konvention - denn dass alle Kampfgifte aus den Zeiten der Sowjetunion vernichtet worden seien, wie Russland behauptet, sei "falsch, völlig fasch".

"Höchstwahrscheinlich ein Anschlag des russischen Staates"

Anfang März waren der frühere russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia bewusstlos auf einer Parkbank im britischen Salisbury aufgefunden worden. Während sich Julia Skripals Befinden nach Behördenangaben inzwischen deutlich verbessert hat, gibt es über den Zustand ihres Vaters seit Wochen keine konkreten Angaben. Britische Ermittler sind zu dem Schluss gekommen, dass beim Anschlag auf die beiden das in der Sowjetunion entwickelte Nervengift Nowitschok zum Einsatz kam - offenbar kurz vor deren Haustür.

Wood gab sich im Deutschlandfunk sicher: "Wir wissen schon, dass die russischen Behörden experimentiert haben, wie man dieses Nervengift am besten einsetzt, um Menschen zu töten." Auch dass Russland Menschen wie Skripal als Anschlagsziele betrachte, sei bekannt. Somit komme man zum Schluss, dass der Angriff "höchstwahrscheinlich ein Anschlag des russischen Staates war, und deshalb mussten wir alle gemeinsam reagieren".

Nervengift Nowitschok Die Sowjetunion hat unter der Bezeichnung Nowitschok (zu deutsch Neuling) zwischen den 1970er- und 1980er-Jahren eine Serie neuartiger Nervenkampfstoffe entwickelt. Die rund 100 Varianten gehören zu den tödlichsten Nervenkampfstoffen, die jemals hergestellt wurden. Sie können über die Haut und die Atmung in den Körper gelangen.



Das Gift ist nur schwer nachzuweisen, die Überlebenschancen sind gering. Selbst übliche Gegenmittel wie Atropin können meist nur wenig ausrichten. Die englische Schreibweise der Kampfstoffe lautet Novichok.

Russland stellt ungeklärte Fragen in den Raum

Großbritannien, etliche weitere EU-Länder und die USA machen den russischen Staat für den Angriff verantwortlich und haben als Reaktion eine Reihe russischer Diplomaten ausgewiesen - ein Schritt, den Russland gleichermaßen beantwortete. Die russische Regierung weist jede Beteiligung an dem Anschlag zurück, fordert konkrete Beweise und hat eine Reihe ungeklärter Fragen in den Raum gestellt - etwa, warum Skripals Haustiere, die dieser angeblich besitzt, beim Kontakt mit dem Gift nicht verendeten.

Im UN-Sicherheitsrat wetterten die Botschafter Großbritanniens und Russlands ausdauernd gegeneinander. Großbritannien und seine Verbündeten betrieben eine Vorverurteilung, beklagte der russische UN-Botschafter Wassilij Nebentsja. Sie spielten mit dem Feuer und dies werde ihnen noch Leid tun.