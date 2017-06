Nach Mays Wahldebakel "Sorry" und Weitermachen

Zum ersten Mal seit dem Wahldebakel ist Theresa May vor ihre Fraktion getreten. Mays Entschuldigung für das "Durcheinander", in das sie ihre Partei geführt hat, kam gut an. Doch sicher im Sattel sitzt sie deswegen noch lange nicht.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Es könnte heute eng werden für Theresa May: Am Abend will die britische Premierministerin mit dem französischen Staatspräsidenten Macron im Stade de France sitzen, beim Freundschaftsspiel Frankreich gegen England. Doch zuvor hat sie in London ein volles Programm: Zunächst die zweite Sitzung ihres Kabinetts. Die erste hatte zunächst bereits deutlich länger als üblich gedauert. Dazu die konstituierende Sitzung des Unterhauses. Und auch noch das Treffen mit Arlene Foster, der Chefin der nordirischen Protestanten, die mit ihren zehn Abgeordneten den Konservativen zur Mehrheit verhelfen soll. Das könnte ebenfalls dauern. Es könnte also eng werden bis zum Anpfiff um 21 Uhr.

Schon gestern war es spät geworden. May musste bei ihrer dezimierten Fraktion antreten. Die Premierministerin entschuldigte sich dort erst einmal mit den Worten: Sie habe die Partei in dieses Schlamassel geführt, aber sie werde sie dort auch wieder heraus holen.

May unter Druck

tagesthemen 23:15 Uhr, 11.06.2017, Hanni Hüsch, ARD London







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-297477~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Schafft May die volle Legislaturperiode?

Bei den Abgeordneten kam diese Geste neu entdeckter Demut an. "Aufstehen und die politische Verantwortung übernehmen", das habe ihm gefallen, so der Abgeordnete Charles Walker. Die Premierministerin hat mit diesem Auftritt einen offenen Aufstand in ihrer Fraktion erst einmal abgewendet.

Doch nicht alle sind sicher, ob das auch über die vollen fünf Jahre der Legislaturperiode trägt. Der Abgeordnete Grant Shapps meinte, es sei gut, dass May das Land noch in die Brexit-Verhandlungen führe - danach könne sie dann selber über ihre Zukunft entscheiden.

Der Preis der DUP könnte hoch sein

In der näheren Zukunft liegen erst einmal die Verhandlungen mit den nordirischen Protestanten, der DUP, über eine Tolerierung der konservativen Minderheitsregierung. Unklar der Preis, den die Protestanten dafür fordern: Sicherlich ein Brexit-Abkommen, dass die offene Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland sichert.

Vielleicht aber auch die Erlaubnis, dass der Oranier-Orden, dem mehrere DUP-Abgeordnete angehören, wieder durch die katholischen Stadtviertel von Belfast marschieren darf - ein Herzensanliegen der militanten Protestanten, aber gleichzeitig eine Bedrohung des nordirischen Friedensprozesses.

Start der neuen Regierung länger als erwartet



Nach der Wahlniederlage dauert der Start der neuen Regierung jedenfalls etwas länger als erwartet. Mays neuer Vize Damian Green kündigte schon einmal an, dass die für den kommenden Montag angekündigte Regierungserklärung, die Rede der Queen vor beiden Häusern des Parlaments, wohl um ein paar Tage verschoben werde.



"Wir sind noch dabei, das Regierungsprogramm auszuarbeiten. Wir sprechen noch mit der DUP. Ich bin auch optimistisch, dass wir mit ihnen ein Tolerierungsabkommen erreichen, aber bis dahin können wir keine Einzelheiten der Regierungserklärung festlegen". Erst nach diesem Abkommen könne man sagen, wann die Königin ihre Rede halten werde



Auch der ebenfalls für Montag geplante Start der Brexit-Verhandlungen in Brüssel steht in Frage. Die britische Regierung muss jetzt erst einmal für sich klären, welchen Kurs sie dort einschlagen will. Viel zu tun also in London, und vielleicht zu wenig Zeit, um heute rechtzeitig zum Anpfiff in Paris zu sein. Theresa Mays Begeisterung für den Fußball ist ohnehin nicht besonders stark ausgeprägt.