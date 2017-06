Neue Milliarden für Athen "Wir sind verzweifelt"

8,5 Milliarden Euro für Griechenland - das klingt nach viel Geld. Doch wie wirkt sich die Einigung auf das Alltagsleben aus? Viele junge Griechen verdienen derzeit drei bis vier Euro pro Stunde. Alte bekommen nur gekürzte Renten.

Von Michael Lehmann, ARD Studio Athen

8,5 Milliarden Euro aus dem Euro-Rettungsschirm für ihr Land - viele Griechen haben in den Fernsehabendnachrichten oder auf dem Smartphone diese an sich gewaltige Zahl aufblitzen sehen und doch gleichzeitig gespürt, dass sie selbst von diesem Geld nichts sehen werden. Griechenland braucht die Milliarden im Juli, um alte Schulden zurückzuzahlen. Für die allermeisten Griechen geht das Sparprogramm jedoch im alten Trott weiter.

"Ohne Familie könnten wir nicht überleben"

Junge Erwachsene müssen sich für drei bis vier Euro Stundenlohn mit Aushilfsjobs über Wasser halten. Rentner bekommen nur gekürzte Renten und selbst die manchmal lediglich zum Teil ausbezahlt. Giorgos Tsisidos, 70 Jahre alter Athener, spricht das aus, was ein Großteil der griechischen Bevölkerung denkt: "Ich habe Kinder und ich habe Enkel, und wenn wir nicht als Großfamilie zusammenhalten würden, könnten wir nicht überleben. Die Einigung von Luxemburg bringt uns im Jahr 2019 neue Belastungen und ich befürchte, dass uns das wirklich den Rest gibt und wir unsere Kinder und Enkel nicht mehr unterstützen können. Wir sind verzweifelt."

Hilfsgeld soll indirekt wirken

Für seine Verhältnisse strahlend präsentierte sich der griechische Finanzminister nach der Einigung in der Eurogruppe. Euklid Tsakalotos hängt heute an den Kiosken auf den Titelseiten vieler Zeitungen als Sieger eines geduldigen Spiels. Er muss jetzt seinem Volk erklären, dass das neue Hilfsgeld indirekt wirken soll. Indem es Sicherheit im Schuldendienst bringt und damit eine wichtige Stütze sein für mehr Wirtschaftswachstum kann. Es gebe Licht am Ende des Tunnels, mit diesen Worten drückte es Tsakalotos nach seinem monatelangen Verhandlungsmarathon mit den Geldgebern aus.

Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister, im Gespräch mit Caren Miosga

tagesthemen 22:15 Uhr, 15.06.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-299055~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Griechenland lässt die Krise hinter sich"

Bundesfinanzminister Schäuble spricht mit seinem österreichischen Amtskollegen beim Treffen der Eurogruppe in Luxemburg.

Der Athener Finanz-Analyst Ilias Siakantaris ist froh über das Verhandlungsergebnis der Eurogruppe in Luxemburg: "Es gibt Anzeichen vom Kapitalmarkt und von der Börse, dass viele internationale Investoren verstanden haben, dass Griechenland die Krise hinter sich lässt", sagte er. "Dass nun so etwas wie ein neues Zeitalter anbricht. Das wird nicht gleich von heute auf morgen Riesenerträge bringen, aber wir haben Grund zur Hoffnung, dass nach sieben Krisenjahren jetzt doch endlich Kapital von Investoren ins Land fließt, das uns helfen wird."

Doch viele Griechen sind hoffnungslos

Ob die Aufforderung des Finanzministers, an Wachstum und bessere Zeiten für Griechenland zu glauben, beim jüngeren Teil der Bevölkerung ankommen wird, muss sich erst noch zeigen. Davon wird allerdings viel abhängen in den nächsten Jahren. Sie fühle sich eigentlich seit langem wie gelähmt, sagte Valia, eine junge Frau in der Stadtmitte von Athen. Denn nach ihrem Architekturstudium habe sie niemals eine Chance gesehen, eine Anstellung in ihrem Wunschberuf zu bekommen. "Das ist wirklich die härteste Frage für fast alle in Griechenland, welche Chancen die Zukunft für sie bietet. Wenn ich zwei Jahre vorausdenke, werde ich depressiv. Da ist viel Panik in mir."

8,5 Milliarden Griechenlandhilfe, die bei vielen Griechen also eigentlich nicht wirklich ankommt. Eine Karikatur, die in den sozialen Medien die Runde macht, fängt die Stimmung vielleicht am besten ein. Zu sehen ist ein Labyrinth, aus dem jemand ruft: "Du kriegst das Geld!". Gegenfrage: "Aber wann?" Die Antwort aus dem sehr verwinkelten Labyrinth lautet: "Wenn wir uns mal treffen."