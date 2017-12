Der türkische Präsident Erdogan hat für Aufregung bei seinem Griechenland-Besuch gesorgt. Einen Vertrag über die Seegrenzen wollte er gestern neu verhandeln. Heute, zum Abschluss seines Besuchs, griff er den alten Streitpunkt erneut auf - und verwirrte.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio Athen

Als die Maschine des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Vormittag vom Athener Flughafen abhob, blieben die Gastgeber erleichtert zurück. Die größten Diskussionen mit dem mächtigen Mann aus Ankara sind erst einmal überstanden - zumindest in der Hauptstadt. Denn Erdogan flog weiter in den Norden des Landes.

Erdogan - gefeiert von der muslimischen Minderheit in Thrakien.

Selbstbewusster Erdogan schreckt Griechen

Was am Ende übrig bleibt von Erdogans Forderungen ist allerdings unklar. Er sprach aus griechischer Sicht unangenehm selbstbewusst über eine von ihm gewünschte Neuausrichtung des Lausanner Vertrags. Dieser Vertrag regelt seit 1923 unter anderem den Grenzverlauf zwischen Griechenland und der Türkei.

Dass er heute mit seinem Besuch in Thrakien bei der muslimischen Minderheit wieder ein selbstbewusstes Zeichen setzen möchte, hat Erdogan in Athen betont. Erdogan will, dass Griechenland den Status der Minderheit, die er türkisch nennt, aufwertet: "Bezogen auf den gesetzlichen Status der beiden Minderheiten in West-Thrakien haben wir eine muslimische Minderheit, die aus drei Gruppen besteht. Türken, Pomaken und Roma. Wir müssen über sie neu nachdenken, und das liegt auch am Lausanner Vertrag", forderte Erdogan. "Diese Minderheit hat hat ein Pro-Kopf Einkommen von 2000 bis 2200 Euro. Im restlichen Griechenland sind es 15.000 Euro - das ist eine enorme wirtschaftliche Kluft."

In West-Thrakien leben Schätzungen zufolge gut 100.000 Griechen muslimischen Glaubens. In ihrer Mehrheit verstehen sie sich als ethnische Türken.

"Um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen verwirrt"

Alexis Tsipras, der griechische Ministerpräsident, sieht dagegen keinen Handlungsbedarf, um die muslimische Minderheit im Nordosten des Landes stärker zu fördern. Das Thema sei seit langem gut geregelt: "Um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen verwirrt, ob das, was Sie, Herr Erdogan, hier auf den Tisch legen, wirklich ein Update des Lausanner Vertrags nötig macht", sagte Tsipras. "Die muslimische Minderheit in Thrakien und die griechische Minderheit in der Türkei sollten wie Magneten wirken - als etwas, das uns zusammenbringt, nicht auseinanderstößt."

Als Erdogan am späten Vormittag im nordgriechischen Alexandroupoli aus dem Flugzeug stieg, wurde er von Vertretern der muslimischen Minderheit besonders herzlich begrüßt. Der türkische Präsident lächelte hinter seiner Sonnenbrille eher verhalten, seine Frau bekam einen großen Blumenstrauß.

Nach dem Gebet in die Heimat

Es wird ein Mittagessen in Thrakien geben und ein gemeinsames Freitagsgebet in einer Moschee in der Stadt Komotini. Danach wird Erdogan mit seiner Delegation wieder zurück in die Türkei fliegen.