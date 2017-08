Waldbrand bei Athen Tausende Menschen in Sicherheit gebracht

Nordöstlich der griechischen Hauptstadt Athen wütet derzeit ein Waldbrand, den die Feuerwehr bislang nicht unter Kontrolle bringen konnte. Tausende Menschen mussten ihre Häuser in der beliebten Ferienregion Kálamos verlassen.

Wegen eines außer Kontrolle geratenen Waldbrandes sind mehrere Tausend Menschen aus der Ferienregion Kálamos in Sicherheit gebracht worden. "Verlassen Sie sofort Ihre Häuser", forderten die Behörden per Lautsprecher, Funk und Fernsehen die Einwohner der Region auf. Die Rauchschwaden erreichten sogar Kreta, wie Satellitenbilder zeigten.

Die Flammenfront habe nach Schätzungen der Feuerwehr eine Länge von mehr als 15 Kilometer. Dutzende Häuser brannten bislang aus. Der Strom ist weitgehend ausgefallen. "Es ist ein sehr schwieriger Brand", sagte der Chef des griechischen Zivilschutzes, Giannis Kapakis, im Fernsehen. Regierungschef Alexis Tsipras rief per Kurznachrichtendienst Twitter alle Behörden auf, sich an an den Löscharbeiten zu beteiligen.

Dutzende Häuser fielen den Flammen bereits zum Opfer.

"Wir können noch keine Bilanz ziehen"

Der Brand tobt in einer der beliebtesten Ferienregionen rund 45 Kilometer nordöstlich der griechischen Hauptstadt. Berichte über Opfer gibt es bislang nicht. Ein Mann wird allerdings vermisst. "Wir können noch keine Bilanz ziehen. Es gibt viele abgelegene Häuser, die wir noch nicht erreichen konnten", sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes.

Hunderte Anwohner verbrachten die Nacht am Strand von Kálamos und in anderen Ferienorten der Region. Neben den Ferienhäusern befinden sich in der Region von Kálamos mehrere Kinder-Zeltlager. Mit Bussen und Autos wurden die Kinder in Sicherheit gebracht, berichtete das Staatsfernsehen.

Mit dem ersten Tageslicht kam die Hoffnung aus der Luft: Mehrere Lösch-Hubschrauber und Flugzeuge wurden eingesetzt. "Wir hoffen diesen Riesenbrand unter Kontrolle zu bringen. Entwarnung kann ich aber nicht geben", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Waldbrände waren auch im Westen Griechenlands ausgebrochen. Betroffen waren vor allem die Inseln im Ionischen Meer, Zakynthos und Kefalonia. Die Brände konnten dort mittlerweile zum Teil unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt gibt es im ganzen Land nach Angaben der Feuerwehr 91 Waldbrände.

