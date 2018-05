Seit Januar 2017 war der US-Botschafterposten in Berlin vakant - auch, weil die Demokraten im Senat die Berufung verzögerten. Nun wurde der Neue von Vizepräsident Pence eingeschworen.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

Vizepräsident Mike Pence hat Richard Grenell als neuen Botschafter für Deutschland vereidigt. Pence sagte, Grenell sei auf einzigartige Weise qualifiziert, die USA in Berlin zu repräsentieren. Deutschland sei einer der wichtigsten Alliierten.

Grenell war bereits in der vergangenen Woche dabei, als Kanzlerin Angela Merkel Präsident Donald Trump im Weißen Haus besuchte. Grenell sagte, wenn Amerikaner sehen könnten, wie Trump verhandelt, dann würde jeder ihn als Vertreter im Weißen Haus unbändig unterstützen. Die Regierung sei total auf das amerikanische Volk fokussiert - und das wolle er auch sein.

Früher Trump-Unterstützer

Grenell hatte lange in der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen gearbeitet, unter anderem auch mit dem früheren UN-Botschafter John Bolton. Bolton ist seit kurzem Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus. Fox-News-Zuschauer kennen Grenell als außenpolitischen Experten. Er hatte Trumps Präsidentschaftskandidatur frühzeitig unterstützt. Grenell gilt als außenpolitischer Hardliner. So kritisiert er heftig den Atomdeal mit Iran, über dessen Zukunft Trump in der kommenden Woche entscheiden muss.

Trump hatte Grenell bereits im vergangenen September als Botschafter für Deutschland nominiert. Seine Bestätigung im Senat wurde von den oppositionellen Demokraten verzögert. Sie werfen ihm beleidigende Tweets gegen Politikerinnen vor. Grenell sagte zu seiner Verteidigung, er habe lustig sein wollen, nicht beleidigend. Solche Tweets hätte er als US-Offizieller nicht versendet.

Jan Bösche, ARD Washington

