Von heute an muss sich in Österreich Ex-Finanzminister Grasser vor Gericht verantworten. Er soll sich in seiner Zeit als Minister an einem bundeseigenen Mega-Wohnungsdeal bereichert haben. Der einstige FPÖ-Politstar selbst hat ein "supersauberes Gewissen".

Von Clemens Verenkotte, ARD-Studio Wien

Es gibt wohl keinen politisch Interessierten in Österreich, der nicht vom "Fall Grasser" gehört hat, der nicht eine Meinung zum einstmaligen Politstar der rechtspopulistischen FPÖ hat: "Was soll ich zu dem Herrn Grasser sagen? Der ist unglaubwürdig", sagt eine Frau. "Früher hat er mir sehr gefallen, aber was wirklich jetzt ist, verstehe ich nicht", äußerte sich eine andere Bürgerin. "Es gilt die Unschuldsvermutung", sagt eine andere Frau - "Ja, den habe ich gern gerne und er hat nichts verbrochen!", so eine weitere Bürgerin.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft haben Grasser und weitere 14 Angeklagte allerdings durchaus etwas verbrochen. Auf 825 Seiten listet die Anklageschrift detailliert auf, wie sich der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser und die 14 übrigen Beschuldigten beim innenpolitisch hoch umstrittenen Immobilienverkauf von 62.000 bundeseigenen Wohnungen im Jahr 2004 bereichert haben sollen.

Millionen in die eigenen Taschen?

Bei der Ausschreibung und dem Verkauf der staatlichen Immobilien hätten Grasser und eigene FPÖ-nahe Makler und Bänker dafür gesorgt, dass 9,6 Millionen Euro in die eigenen Taschen geflossen seien. Der Minister habe die Ausschreibungsinterna an die späteren Investoren durchgegeben und dafür Bares erhalten.

Die Summe von 9,6 Millionen fanden Ermittler im Februar 2009 bei der Überprüfung einer pleite gegangenen, österreichischen Bank, der Constantia-Privatbank. Bei den Überweisungen in Höhe von 9,6 Millionen Euro auf ein Konto auf Zypern und später auf drei Konten in Liechtenstein habe es sich um die Provision gehandelt. Diese Summe entsprach exakt einem Prozent des Verkaufserlöses von 961 Millionen Euro, die der Staat Österreich für die Privatisierung der Bundeswohnungen erhalten hatte.

Grassers Vereidigungslinie war von Beginn der Ermittlungen an stets die Gleiche: Er habe ein reines Gewissen: "Davon können Sie ausgehen. Ich habe eine supersauberes, reines Gewissen."

Österreichs Ex-Minister Grasser: "Habe eine supersauberes, reines Gewissen".

Ermittlungen dauerten acht Jahre

Acht Jahre brauchten unzählige Ermittler, Finanzbeamte und Staatsanwälte, um sich durch ein nahezu undurchschaubares Geflecht von Konten, Kapitalbewegungen und Briefkastenfirmen zu arbeiten. 700 Zeugen wurden vernommen, 660 Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Politisch kam es bereits vor Jahren schon zur parlamentarischen Aufarbeitung: Der Untersuchungsausschuss "zur Klärung von Korruptionsvorwürfen" richtete sich 2011 im Wesentlichen gegen die Privatisierungsentscheidungen der ersten schwarz-blauen Regierung von konservativer Volkspartei und rechtspopulistischer FPÖ, die von 2000 bis 2007 unter dem damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und Finanzminister Grasser regierte.

Kurzinfo: Karl-Heinz Grasser Karl-Heinz Grasser war von 2000 bis 2007 Finanzminister in Österreich. Zunächst gehörte er der FPÖ an, von 2002 an war er als Parteiloser in der Regierung der konservativen ÖVP im Amt. Der heute 48-Jährige war in den 1990er-Jahren in den Reihen der Kärnter FPÖ unter dem damaligen Parteichef Jörg Haider groß geworden. Nach mehreren Jahren enger Zusammenarbeit kam es zu einer Entfremdung der beiden Politiker.

Peter Pilz, damals Grünen-Abgeordneter im Nationalrat, sprach 2011 in einer Parlamentsdebatte von einer "Plünderung der Republik" durch Schwarz-Blau: "Es hat eine Arbeitsteilung gegeben unter der Regierung von Wolfgang Schüssel, Jörg Haider, Grasser. Alle Macht für die ÖVP und möglichst viel Schmiergeld für die FPÖ. Das war die Arbeitsteilung."

Haftstrafen bis zu zehn Jahren drohen

Es wird ein langwidriger Indizienprozess, der viele Wochen und Monate andauern wird. Noch bis zum Prozessbeginn hatten Anwälte der Angeklagten versucht, mit Befangenheitsanträgen das Verfahren hinauszuzögern. Im Falle einer Verurteilung müssten die Angeklagten mit Haftstraften von bis zu zehn Jahren rechnen.

Mega-Prozess um Ex-Finanzminister Grasser

Clemens Verenkotte, ARD Wien

12.12.2017 11:14 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.