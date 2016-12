57 Kilometer lang, elf Millarden Euro teuer: Der Gotthard-Basistunnel ist ein technisches Meisterwerk. Im Juni wurde er eingeweiht, jetzt hat der reguläre Zugverkehr begonnen.

Knapp ein halbes Jahr nach seiner feierlichen Eröffnung hat der reguläre Zugverkehr durch den neuen Gotthard-Basistunnels begonnen. Es sei "ein Tag wie Weihnachten", sagte der Chef der staatlichen Bahngesellschaft SBB, Andreas Meyer, bei der Fahrt des ersten Passagierzugs durch den neuen Tunnel. Er freue sich sehr, dass es jetzt endlich losgehe.

Mit an Bord bei der ersten Fahrt eines regulären Zuges durch den Gotthard-Basistunnel: Der SBB-Chef Andreas Meyer. Die Fahrt führte von Zürich nach Lugano.

Der Zug startete pünktlich um 06.09 Uhr in Zürich und erreichte um 08.17 Uhr Lugano. Neben geladenen Gästen aus Politik und Bahnbranche war genug Platz für Zuschauer und Passagiere. Für die Jungfernfahrt setzte die SBB einen extra langen Zug ein.

17 Jahre Arbeit

Der Bau des monumentalen Tunnels hatte 17 Jahre gedauert und kostete fast elf Milliarden Euro. Mit 57 Kilometern Länge ist er derzeit der längste Eisenbahntunnel der Welt. Mit bis zu 2300 Metern unter dem Gebirge ist er auch der am tiefsten gegrabene Tunnel weltweit.

Die Durchfahrt dauert bei einer Geschwindigkeit von rund 200 Stundenkilometern etwa 20 Minuten. Bis zu 50 Passagier- sowie mehr als 200 Güterzüge können ihn täglich passieren. Das Rekordbauwerk ist Teil des Bahn-Korridors zwischen dem Nordseehafen Rotterdam und Genua am Mittelmeer.

Im Juni war der Gotthard-Basistunnel feierlich vom Schweizer Bundespräsidenten Johann Schneider-Ammann eingeweiht worden. An der ersten offiziellen Fahrt durch den Tunnel nahmen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Francois Hollande, der damalige italienische Ministerpräsident Matteo Renzi sowie der österreichische Kanzler Christian Kern teil. Außerdem nahmen 1000 per Los ermittelte Schweizer an der Jungfernfahrt teil.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 11. Dezember 2016 um 13:15 Uhr.