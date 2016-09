Er zählt zu den erfolgreichsten Golf-Sportlern und sammelte Millionen für gute Zwecke. Nun ist Arnold Palmer im Alter von 87 Jahren gestorben. Er errang nicht nur viele Siege, er wurde auch mit höchsten US-Auszeichnungen geehrt.

Von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Sein Spitzname war "The King" - und das zu Recht. Ohne Arnold Palmer sähe der Golfsport heute anders aus. Palmer war enorm erfolgreich: 62 Siege auf der PGA-Tour, sieben Majors-Titel - darunter vier Mal die Masters. Er war einer der 13 Golfer, die 1974 als erste in die Golf-Hall-Of-Fame aufgenommen wurden.

Millionen Dollar für gute Zwecke

Vor allem aber trug Palmer mit seiner bodenständigen, offenen und freundlichen Art entscheidend dazu bei, Golf in den USA in den 1960er-Jahren zum Massenphänomen zu machen. Er wurde zum Superstar seines Sports, und zum Multimillionär. Er war so populär, dass man noch heute in Golfhotels überall auf der Welt sein Lieblingsgetränk bestellen kann: Bittet man den Barmann um einen "Arnold Palmer", bekommt man eine Mischung aus Eistee und Limonade.

Arnold Palmer wurde mit der Freiheitsmedaille des Präsidenten und der Gold-Medaille des Kongresses ausgezeichnet.

Weil er half, Millionen Dollar für verschiedene gute Zwecke zu sammeln, wurde Palmer mit den beiden höchsten Auszeichnungen geehrt, die ein Zivilist in den USA bekommen kann: mit der Freiheitsmedaille des Präsidenten und der Gold-Medaille des Kongresses. Was Palmer für den Golfsport bedeutete, beschrieb Tiger Woods vielleicht am besten: Er sagte, es sei schwierig, sich Golf ohne ihn vorzustellen. Arnold Palmer wurde 87 Jahre alt.

R. Büllmann, ARD Washington

