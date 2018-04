Golden-Gate-Brücke Geliebte Dauerbaustelle

Das Wahrzeichen von San Francisco ist ein ständiger Sanierungsfall. Andauernd muss an an der Brücke geflickt und repariert werden. Ein Tag mit einem Bautrupp.

Von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles

Ein Gerüst an der Golden Gate Bridge. Über den Köpfen wummert und vibriert die sechsspurige Fahrbahn. Scheinwerfer beleuchten die Stahlkonstruktion. Es riecht nach frischem Acryllack. Die Renovierungsarbeiten an der Brücke sind voll in Gang - wieder einmal.

Steve Miller ist der stellvertretende Chef des Instandhaltungs-Trupps: "Zuerst entfernen wir den stärksten Rost von Hand oder mit einem Nadelhammer. Danach strahlen wir die Stahlpfeiler ab. Wir verwenden dazu grobkörnige Kupferschlacke. Bis zu 16 Tonnen benötigen wir pro Tag, weil die Fläche so groß ist."

Die Arbeiter tauschen rostige Schrauben und Bolzen aus. Dann kommt ein Zink-Schutzanstrich auf die Pfeiler und Träger. Es folgt eine Schicht aus Kunstharz zum Schutz vor Wasser. Am Ende streichen die Maler die Brücke in ihrem berühmten Farbton: Internationales Orange.

Immer etwas zu tun

Herb Gabriel leitet den 40-köpfigen-Maler-Trupp. Sein Team verbraucht pro Jahr gut 15.000 Liter Farbe. "Der Konstrukteur der Brücke hat diese Farbe ausgesucht, weil sie zu den umliegenden grünen Hügeln und der Natur passt", sagt er. "Ich bin froh, dass er sich damals nicht für Schwarz und gelb entschieden hat, wie es die Marine empfohlen hatte, sondern für internationales Orange."

Im Sommer, wenn der Nebel aufzieht, wird die Arbeit unangenehm.

Welcher Abschnitt der Hängebrücke zur Renovierung ansteht, wird zweimal pro Jahr entschieden. "Es ist ein Mythos, dass wir die Brücke von Anfang bis Ende streichen. Wir renovieren dort, wo es nötig ist."

Fred Nixon ist Maler. Seit acht Jahren arbeitet er für die Golden Gate Bridge. Der Abschnitt, der gerade renoviert wird, ist vielleicht 20 Meter lang und 27 Meter breit. Gut zweieinhalb Monate benötigt das Team, damit dieser Teil der Golden Gate wieder wie neu aussieht.

Stabile Konstruktion

Obwohl Fred erst Mitte 40 ist, wird er diesen Abschnitt bis zur Rente vermutlich nicht nochmal streichen müssen. "Unsere Farbe hält gut 20 Jahre. Ich komme nicht mehr an diese Stelle. Meine Kinder vielleicht, ich aber nicht."

San Francisco ist Earth Quake Country - Erdbebengebiet. Doch das letzte starke Beben im Jahr 1989 mit einer Stärke von 7,1 hat die Brücke unbeschadet überstanden. Im Gegensatz zur benachbarten Bay Bridge.

Dennoch hat man sich Mitte der 90er-Jahre entschlossen, die Stützpfeiler und Träger umzurüsten, erzählt Steve Miller. "Diese Brücke ist auf einem Stahl- und Gummi-System gelagert. So hat die Brücke bei einem Erdbeben Spiel."

Schwere Arbeit im Sommer

In wenigen Tagen feiert die Golden Gate ihren 81. Geburtstag. Damit die Brücke immer in Schuss bleibt, wird sie von einem kommunalen Gemeinschaftsunternehmen in Stand gehalten. Es gehört den umliegenden Gemeinden, nicht nur San Francisco.

Gut 100 Mitarbeiter hat alleine das Instandhaltungs-Team: Maler, Schlosser und Gerüstbauer. Philipp Chaney ist Chef der Stahlarbeiter. "Dezember und Januar sind gute Monate. Die schlimmsten sind Juni und Juli, weil dann Nebel aufzieht", sagt er.

Mark Twain hat gesagt, den kältesten Winter habe er im Sommer in San Francisco erlebt. Vor allem an der Golden Gate. Auf der einen Seite der 2737 Meter langen Hängebrücke liegt der Pazifische Ozean und zur anderen Seite die Bucht von San Francisco.

Grinsend erzählt Philipp: Den häufigsten Fehler, den die Touristen machen: sie glauben auf der Golden Gate sei es genauso warm wie in der Stadt San Francisco. Doch die Temperaturunterschiede sind oft erheblich: bis zu 10 Grad Celsius. Stahlarbeiter Philipp rät deshalb allen Besuchern: "Kommen Sie sommerlich angezogen und geben sie ihr Geld in unserem Souvernirshop aus. Sie brauchen hier einen Pulli."