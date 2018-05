Nach Gipfelabsage Nordkorea will weiter mit Trump reden

Pjöngjang will die Hoffnung auf einen Gipfel mit den USA trotz Trumps Absage nicht aufgeben. Man sei weiter Gesprächsbereit, teilte das Regime in Nordkorea mit - und schlug plötzlich freundliche Töne an.

Nachdem US-Präsident Donald Trump den für den 12. Juni mit Hochspannung erwarteten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt hat, signalisiert Pjöngjang weiter Gesprächsbereitschaft. Man sei "zu jeder Zeit" bereit, mit den Vereinigten Staaten zusammenzukommen, so Vize-Außenminister Kim Kye Gwan.

Nur Stunden zuvor hatte Trump das Treffen in einem in persönlicher Ansprache verfassten Brief an Kim abgesagt, den das Weiße Haus veröffentlichte. Nordkoreas Vize-Außenminister drückte seine Enttäuschung darüber aus. "Die plötzliche Ankündigung zur Absage des Treffens kam für uns unerwartet, und wir empfinden diese als zutiefst bedauerlich", so Kim der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge. Sie zeige, wie tief verwurzelt die Feindseligkeiten zwischen den beiden Ländern seien.

Ganz ausschließen will auch Trump nicht, dass es doch noch zu einem Treffen kommt. Er halte einen Gipfel weiterhin für möglich, so der US-Präsident kurz nach der schriftlichen Absage im Weißen Haus. Auch ein späteres Treffen sei denkbar. Der US-Präsident machte gleichzeitig deutlich, dass die US-Streitkräfte bereitstünden, sollte es nun militärische Aggressionen seitens Nordkorea geben oder das Land "töricht handeln". Der "Feldzug des maximalen Drucks" gehe weiter, sagte Trump.

"Enormer Ärger"

In seinem Brief hatte Trump geschrieben, er habe sich sehr auf das Treffen gefreut. Leider habe Nordkorea jedoch in seinen letzten Statements "enormen Ärger und offene Feindschaft" erkennen lassen. Er halte deswegen ein Treffen zum jetzigen Zeitpunkt für unangemessen.

"Ich habe gespürt, dass ein wunderbarer Dialog zwischen Ihnen und mir zustande kommt, und letztlich ist das der einzige Dialog, der zählt. Ich freue mich sehr darauf, Sie eines Tages zu treffen."

Trump schrieb weiter, wenn Kim seine Haltung zu dem Gipfel noch ändern wolle, solle er nicht zögern, ihm zu schreiben oder ihn anzurufen. Er drohte allerdings auch in dem Brief: "Sie reden über Ihre nukleare Bewaffnung, aber unsere sind so massiv und so mächtig, dass ich zu Gott bete, dass sie nie angewendet werden müssen."

Zusagen nicht gehalten?`

Später am Abend konkretisierte Washington die Vorwürfe: Pjöngjang habe mehrere Zusagen gegenüber Washington nicht gehalten, erklärte ein Regierungsgebeamter. So sei etwa eine US-Delegation zur Vorbereitung des Gipfels von den Nordkoreanern in Singapur sitzen gelassen worden. Auch hätten bei der Sprengung von Atomanlagen am Donnerstag internationale Beobachter entgegen der Zusagen Nordkoreas nicht teilnehmen dürfen. Stattdessen seien lediglich Journalisten zugelassen worden.

Harte Kritik an Pence

Die Führung des kommunistischen Regimes hatte zuvor Äußerungen von US-Vizepräsident Mike Pence als "ignorant und dumm" bezeichnet. Darüber hinaus drohte Vizeaußenministerin Choe Son Hui erneut mit der Absage des Gipfels. Ob sich beide Seiten am Verhandlungstisch oder bei einer "nuklearen Machtprobe" begegneten, hänge ganz vom Verhalten der USA ab, wurde Choe von staatlichen Medien zitiert.

Pence hatte am Montag gesagt, die Situation in Nordkorea werde "wie das Libyen-Modell enden, falls Kim Jong Un keinen Deal macht". Libyen hatte vor 15 Jahren erklärt, seine Massenvernichtungswaffen im Gegenzug für die Aufhebung von Sanktionen zerstören zu wollen. Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi wurde im Oktober 2011 von Aufständischen getötet - die westlichen Atommächte unterstützten damals die Rebellen.

US-Außenminister Mike Pompeo teilte mit, die USA hätten sich wegen der Planung des Treffens mehrfach an nordkoreanische Vertreter gewandt. Eine Antwort habe es nicht gegeben.

Mehr zum Thema Hintergrund: Trumps Brief an Kim im Wortlaut

Guterres und Moon reagieren enttäuscht

UN-Generalsekretär Antonio Guterres reagierte besorgt auf die Absage. Er forderte die Beteiligten auf, "ihren Dialog fortzusetzen, um einen Weg zu einer friedlichen und überprüfbaren Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu finden".

Auch Südkoreas Präsident Moon Jae In äußerte sich enttäuscht. Er rief die politischen Führer beider Länder zu direkten Gesprächen auf: Es sei schwierig, ernste diplomatische Probleme durch den "jetzigen Weg der Kommunikation" zu lösen.

ARD-Korrespondent: Debakel für beide Seiten

Aus Südostasien gibt es bislang kaum Reaktionen. Südkoreas Präsident Moon Jae In erklärte allerdings in einer ersten Reaktion, er wolle jetzt herausfinden, was Trump zur Absage bewogen habe. Nach Einschätzung von ARD-Korrespondent Klaus Scherer in Tokio ist das ein Debakel für Moon und für Trump, weil offenbar nicht einmal zwischen den beiden sehr engen Verbündeten eine Abstimmung erfolgte.

Klaus Scherer, ARD Tokio, mit Einschätzungen zu Trumps Absage

Verzicht auf Atomwaffen gefordert

Wie es nun weitergeht, ist offen. Trump hatte den Termin für das Treffen und schließlich den Gipfel selbst zuletzt immer offener in Frage gestellt. "Es könnte sein, dass es nicht am 12. Juni klappt", hatte er vor einem Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in Washington gesagt.

Die Hauptforderung der US-Seite war der komplette Verzicht Nordkoreas auf Atomwaffen. In Diplomatenkreisen wird der bewusst unscharfe Begriff Denuklearisierung verwendet. Dies lässt Spielraum für Verhandlungen. Die USA bestehen auf einer sofortigen, nachhaltigen und überprüfbaren Vernichtung der Atomwaffen Nordkoreas.

Das kommunistisch regierte Land sieht sich nach Medienberichten aber weiterhin als Atommacht und will sich nur zum Verzicht auf die Anwendung verpflichten, ähnlich wie dies die USA im Atomwaffensperrvertrag getan haben.

Donald Trump sagt Treffen mit Kim Jong-Un vorerst ab

Anlagen zerstört?

Vor dem bisher geplanten Gipfeltreffen sprengte Nordkorea offenbar nach Medienberichten sein umstrittenes Atomtestgelände Punggye-ri. Der US-Sender CBS berichtete, einer seiner Korrespondenten sei vor Ort Zeuge mehrerer großer Explosionen gewesen. Nordkorea habe mitgeteilt, dass die Anlage im Nordosten des Landes zerstört worden sei.

Die Schließung des in einer Bergregion liegenden Testkomplexes wurde als ein symbolischer Schritt gewertet, mit dem das abgeschottete Land vor der Welt seine Bereitschaft zur Denuklearisierung demonstrieren will.

Washington sagt Gipfeltreffen mit Nordkorea ab

Torsten Teichmann, ARD Washington

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 24. Mai 2018 um 17:00 Uhr.