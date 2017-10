13. Februar, Flughafen Kuala Lumpur. Zwei Frauen greifen einen Mann mit einem nassen Lappen an. Der Mann stirbt. Später wird klar: Der Tote ist der Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim. Er starb am Nervengift VX. Ein Auftragsmord? Heute beginnt der Prozess gegen die zwei Frauen.

Von Holger Senzel, ARD-Studio Südostasien

Die beiden Frauen seien ein wenig nervös, erklärte ihr Anwalt vor dem Prozess in Kuala Lumpur. Immerhin droht ihnen bei einer Verurteilung die Todesstrafe. Die 29-jährige Vietnamesin und die 25 Jahre alte Indonesierin plädieren auf "nicht schuldig". Sie wollen an einen Fernsehstreich geglaubt haben - so eine Art versteckter Kamera. Ein angeblicher TV-Produzent habe ihnen 100 Dollar gezahlt, um Männer auf dem Flughafen von Kuala Lumpur mit einem nassen Waschlappen zu erschrecken. Tatsächlich aber rieben sie dem älteren Halbbruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un das durch die Chemiewaffenkonvention von 1997 verbotene Nervengift VX ins Gesicht.

Auftragsmord aus Pjöngjang?

Für Malaysias Premierminister Najab Razak ist das ein Indiz, dass Nordkoreas Machthaber den Mordbefehl erteilt hatte. Auch Geheimdienstexerten sind von einem Auftragsmord aus Pjöngjang überzeugt. Dabei war Kim Jong Nam keine Gefahr für seinen mächtigen Bruder. Der gemeinsame Vater Kim Jong-Il hatte den unehelichen Sohn schon früh von der Machtfolge ausgeschlossen, nachdem dieser in Tokio mit einem gefälschten Pass erwischt worden war. Er habe Disneyland besuchen wollen, sagte Kim Jong Nam damals. Vor allem aber hatte er das Regime blamiert.

Kim Jong Nam ging ins Exil nach Macau, und er schien nicht unglücklich zu sein über die Entscheidung des Vaters. "Ehrlich gesagt, ich interessiere mich nicht für Politik", gab er einem Reporter gegenüber zu.

Allerdings machte er keinen Hehl daraus, dass er den kleinen Bruder in Pjöngjang für unfähig hielt, und Kim Jong Un hatte schon öfter gezeigt, dass er wenig Skrupel hat, verwandtes Blut zu vergießen. Vor Jahren trachtete er Kim Jong Nam schon einmal nach dem Leben, seine Agenten wurden jedoch in Südkorea enttarnt und verhaftet.

Kim Jong Nam (Archivfoto von 2001) lebte mit seiner Familie in Macau im Exil.

Kims Halbbruder tauchte unter

Kim Jong Nam schrieb daraufhin einen Brief an den jüngeren Bruder, indem er ihn anflehte, seine Familie zu verschonen. Er muss geahnt haben, dass sein Bruder sich nicht würde erweichen lassen, denn er lebte mit seiner Familie ein Leben im Verborgenen. "Irgendwann kam er nicht mehr zu unseren Verabredungen", erzählt sein Freund Alex Hwang. "Er ist komplett untergetaucht, weil er sich vor der Rache seines Bruders fürchtete. Warum tötet Kim Jong Un? Weil sein Regime nicht stabil ist, weil er niemandem traut, weil er Angst hat."

Das Schicksal ereilte den 45-Jährigen mit dem runden Gesicht und dem Fusselbart am 13. Februar auf dem Flughafen in Kuala Lumpur. Mit einem Billigflieger wollte er nach Macau. Es dauerte seine Zeit, bis die Leiche identifiziert wurde, denn Kim Jong Nam reiste mit falschem Pass.

Sein Tod führte zu ernsthaften diplomatischen Verwerfungen zwischen Nordkorea und Malaysia, die bis heute anhalten. Beim Prozess gegen die mutmaßlichen Mörderinnen sitzt der nordkoreanische Diktator quasi unsichtbar mit auf der Anklagebank. Eine Verbindung zwischen dem Regime in Pjöngjang und den beiden Frauen wird sich aber kaum belegen lassen.