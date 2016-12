Im westafrikanischen Ghana hat der langjährige Oppositionsführer Nana Akufo-Addo die Präsidentenwahl gewonnen. Amtsinhaber Mahama gestand seine Niederlage ein und versprach, mit seinem Nachfolger zusammenzuarbeiten.

Der langjährige Oppositionsführer Ghanas, Nana Akufo-Addo, hat die Präsidentenwahl gewonnen. Zwei Tage nach dem Urnengang erkannte Amtsinhaber John Dramani Mahama seine Niederlage an. "Ich kann bestätigen, dass Präsident Mahama angerufen und Nana Addo gratuliert hat", sagte ein Parteikollege aus Akufo-Addos New Patriotic Party. Mahama habe dem Oppositionsführer die weitere Zusammenarbeit zum Wohle des Landes zugesagt.

Offizielles Ergebnis steht noch aus

Der 72-jährige Akufo-Addo freue sich über seinen Erfolg bei den Wahlen, so der Sprecher. Er betrachte ihn als Herausforderung, um seinen Landsleuten zu beweisen, dass er seinen Worten auch Taten folgen lassen werde. Akufo-Addo war nach zwei gescheiterten Versuchen zum dritten Mal angetreten. Ein offizielles Ergebnis der Wahlkommission steht noch aus.

Ghana, einst unter britischer Kolonialherrschaft, erlangte 1957 als erstes Land in Afrika südlich der Sahara die Unabhängigkeit. Das Land gilt als eine Musterdemokratie auf dem Kontinent. Mahama hatte in den vier Jahren an der Staatsspitze für einen Ausbau der Infrastruktur gesorgt, unter anderem mit dem Bau neuer Schulen und Krankenhäuser.

Viele Wähler jedoch machten Mahama und den regierenden Nationalen Demokratischen Kongress (NDC) für die anhaltende Wirtschaftskrise verantwortlich. Ghanas Wirtschaft hängt stark von Rohstoffexporten wie etwa Gold, Kakao, Diamanten und Aluminium ab. Fallende Weltmarktpreise und eine jahrelange Energiekrise führten zu steigenden Arbeitslosenraten - und Unmut in der Bevölkerung.