Lange Haft- und hohe Geldstrafen sollen in Saudi-Arabien künftig vor sexueller Belästigung abschrecken. Der Gesetzentwurf ist Teil eines Reformpakets zur Zukunftsfähigkeit des Landes.

Saudi-Arabien will sexuelle Belästigung künftig unter Strafe stellen. Der Schura-Rat, der das Kabinett berät, habe einen entsprechenden Gesetzentwurf gebilligt, teilten die Behörden mit. Künftig sollen damit Haftstrafen von bis zu fünf Jahren und Geldstrafen von 300.000 Rial (69.000 Euro) möglich sein.

Das Gesetz fülle "ein großes gesetzgeberisches Vakuum" und diene als Abschreckung, sagte Schura-Rats-Mitglied Latifa al-Schaalan laut einer Erklärung des Informationsministeriums.

Kronprinz stößt Reformen an

Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman hatte zuletzt Reformen eingeleitet, um Saudi-Arabien zukunftsfähig zu machen. Dazu zählen etwa die Aufhebung des Fahrverbots für Frauen sowie eine stärkere Beteiligung von Frauen am Wirtschaftsleben.

Viele Aktivisten kritisieren die Reformen jedoch als kosmetisch. Überschattet wurden die Maßnahmen zudem von der Festnahme mehrerer Menschenrechtsaktivisten. Ihnen war vorgeworfen worden, "verdächtige Kontakte" zu Ausländern zu unterhalten und die "Sicherheit und Stabilität" des Königreichs zu gefährden.

Aktivisten aus drei Generationen

Unter den Festgenommenen sind Aktivisten aus drei Generationen, darunter die 28-jährige Loudschain al-Hathloul, die nach einer versuchten Autofahrt von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Saudi-Arabien im Jahr 2014 schon einmal 70 Tage in Haft gesessen hatte. Vier der Festgenommenen sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, in dem Frauen das Steuern eines Autos verboten ist. Im September 2017 kündigte die Führung des erzkonservativen Königreichs an, das Fahrverbot für Frauen am 24. Juni aufzuheben.