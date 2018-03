Ein Sonderzug, ein Wagenkonvoi, Sicherheitskräfte um das Gästehaus der chinesischen Regierung. Einiges deutet darauf hin, dass Nordkoreas Machthaber Kim nach Peking gereist ist.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Es sind nur Gerüchte. Aber vieles deutet tatsächlich darauf hin, dass Kim Jong-Un in Peking ist. Schon gestern soll er mit einem Spezialzug in der chinesischen Hauptstadt angekommen sein. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Das japanische Fernsehen zeigte Videoaufnahmen von der Ankunft eines außerplanmäßigen Zuges in Peking.

Sonderzug und Wagenkonvoi

21 Waggons, grün-gelb lackiert: Es sieht ganz nach dem gepanzerten Zug aus, mit dem auch Kim Jong-Uns Vater, Kim Jong-Il mehrmals ins Ausland reiste. Der Zug wurde gestern auch in der chinesischen Stadt Dandong gesehen, das ist die wichtigste Grenzstadt zu Nordkorea. Beide Staaten sind hier durch eine Eisenbahnbrücke über den Fluss Yalu miteinander verbunden.

Mehrere Reporter stellten auch Videos eines Wagenkonvois ins Netz, der in Peking von einer Polizeieskorte begleitet auf das Gelände des offiziellen Gästehauses der chinesischen Regierung fährt.

Dieses Bild zeigt einen Sonderzug, mit dem Kim nach China gereist sein könnte. Mit diesem Sonderzug reiste Kim Jong-Uns Vater mehrmals in Ausland (Archivbild von 2010).

Sicherheitsvorkehrungen stark erhöht

Die Sicherheitsvorkehrungen sind in Peking seit gestern deutlich erhöht worden. Vor allem das Gebiet rund um das Gästehaus wird noch stärker bewacht als sonst. Die US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, mehrere Quellen hätten bestätigt, dass es sich bei dem mysteriösen Gast tatsächlich um Kim handle.

Die chinesische Staatsführung bestätigte den Besuch allerdings noch nicht. Eine Regierungssprecherin sagte nur, sie habe keine Kenntnis von der Lage. Darüber hinaus: kein weiterer Kommentar. Eine durchaus übliche Reaktion.

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Gästehaus der chinesischen Regierung wurden deutlich erhöht.

Noch keine Auslandsreise seit Machtübernahme 2011

Für Kim wäre die Reise nach Peking sein erster Auslandsaufenthalt überhaupt seit dem Tod seines Vaters Ende 2011. Auch nach China war Kim seit seiner Machtübernahme nie gereist, was als Beleg dafür gedeutet werden kann, dass sich die Beziehungen zwischen China und Nordkorea in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert haben.

Zuletzt hatten die Atomwaffen- und Raketentests des nordkoreanischen Militärs die chinesische Führung immer wieder verärgert, ebenso wie die Anrainer Südkorea, Japan und natürlich die USA.

Seit den Olympischen Winterspielen in Südkorea Mitte Februar entspannte sich der Atomkonflikt zumindest etwas. Kim Jong-Un will sich in den kommenden Monaten sowohl mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In als auch mit US-Präsident Donald Trump treffen.

Mögliche Gespräche mit der Staats- und Parteiführung in Peking ergäben als Vorbereitung für die beiden anderen Gipfeltreffen also durchaus Sinn. China könnte damit das diplomatische Zeichen aussenden: Schaut her, wir sind ganz vorne mit dabei beim Versuch, den Atomkonflikt mit Nordkorea friedlich zu lösen.

Gerüchteweise ist Kim Jong-Un in Peking

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

27.03.2018 07:22 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 27. März 2018 um 07:31 Uhr.