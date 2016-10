Rohstoffe waren im Zweiten Weltkrieg für das NS-Regime von zentraler Bedeutung - und es waren Geologen, die das Regime damit versorgten. Geschadet hat das den Karrieren dieser Rohstoffbeschaffer nach dem Krieg nicht - wie Recherchen von WDR und "Süddeutscher Zeitung" belegen.

Von Jürgen Döschner, WDR

Jubel im Berliner Sportpalast. Hermann Göring präsentiert am 28. Oktober 1936 dem begeisterten Publikum seinen sogenannten "Vierjahresplan". Ein Programm, das Deutschland in kurzer Zeit autark und vor allem kriegsfähig machen soll: "Man kann lesen, dass man uns zum Vorwurf macht, dass es in Deutschland nicht alle Rohstoffe gibt, dass wir Deutschen auch Rohstoffe wollen, dass wir Deutsche Anteil haben wollen an den Schätzen der Welt. Dann sage ich: Jawohl, wir wollen Anteil haben, und wir werden Anteil haben."

Für diesen Plan brauchte Göring Leute mit Sachverstand, treue Experten wie Alfred Bentz und Hans-Joachim Martini. Bentz hatte schon 1934 das sogenannte "Reichsbohrprogramm" ausgearbeitet. Göring persönlich ernannte ihn zum "Bevollmächtigten für die Erdölgewinnung", ein Amt mit zentraler Bedeutung für den Krieg. Die 91-jährige Geologin und Wissenschaftshistorikerin Ilse Seibold, die Bentz persönlich kannte und dessen Geschichte erforscht hat, erklärt: "Ich glaube, da gab es sehr zahlreiche Verbindungen, weil Göring eben auch für die Rohstoffentwicklung zuständig war. Und er hatte deswegen mit Bentz sehr viel zu tun, sie trafen sich sehr oft, hatten sehr viele Besprechungen. Und Bentz war in der Regierung als Fachmann hochangesehen."

Der wesentlich jüngere Hans-Joachim Martini war aufstrebender Wissenschaftler im "Reichsamt für Bodenforschung" - und bekennender Nazi: Seit 1935 Mitglied der SA, zwei Jahre später Eintritt in die NSDAP und ab 1. April 1943 Untersturmführer der SS. Mit gerade mal 32 Jahren wird Martini nach Prag geschickt, steigt schnell zum Leiter des Amtes für Bodenforschung auf, um dort der "Kriegswirtschaft aufs intensivste zu dienen", wie es in einem Schreiben zu seiner Berufung heißt.

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe: Ihre Chefs nach dem Krieg waren überzeugte Nazis. Interessiert hat das niemanden.

Schlüsselfiguren für die Kriegspläne

Geologen wie Bentz und Martini waren für Hitlers Kriegs- und Vernichtungspläne enorm wichtig, so Ilse Seibold: "Rohstoffe brauchte natürlich das Dritte Reich sehr dringend. Denn sie waren ja rundum eingeschlossen von 'präsumtiven Feinden', also solchen, die sie als zukünftige Feinde ansahen - und mussten sehen, dass sie selber mit ihren Rohstoffen zurechtkamen. Und das Erdöl spielte natürlich eine entscheidende Rolle, wenn die Machthaber an einen zukünftigen Krieg dachten."

Geologen schmierten nicht nur Hitlers Militärmaschinerie. Sie halfen auch beim Bau unterirdischer Fabriken, oder gaben, wie Hans-Joachim Martini zu seiner Zeit in Prag, Empfehlungen für den Bau eines unterirdischen SS-Lazaretts. Über Görings Vierjahresplan-Abteilung waren Geologen möglicherweise indirekt sogar an Kriegsverbrechen beteiligt. Bei der Verurteilung Görings in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen spielte die sogenannte "Grüne Mappe", der Plan zur systematischen Ausplünderung der besetzten Ostgebiete, eine zentrale Rolle. Darin stand: "Die Ausnutzung der neu zu besetzenden Gebiete hat sich in erster Linie auf den Gebieten der Ernährungs- und Mineralölwirtschaft zu vollziehen. So viel wie möglich Lebensmittel und Mineralöl für Deutschland zu gewinnen, ist das wirtschaftliche Hauptziel der Aktion."

Steile Karrieren nach Kriegsende

Sie mögen selbst keine Waffen in die Hand genommen haben. Aber Geologen waren an ganz entscheidenden Stellen mit dafür verantwortlich, dass das verbrecherische Nazi-Regime funktionierte. Bentz und Martini mussten sich dieser Verantwortung auch nach dem Krieg nicht stellen. Im Gegenteil: Alfred Bentz, der Geologe in Uniform, wurde 1958 Präsident der heutigen Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Ex-SS-Mann Martini löste Alfred Bentz 1964 an der Spitze der Behörde ab. Und auch Martinis Nachfolger, Gerhard Richter-Bernburg, war wie sein Vorgänger Mitglied der NSDAP. Die Vergangenheit interessierte offenbar niemanden.

"Das liegt vielleicht im Wesen der Geologen, die gewöhnlich engagierte Bodensucher sind und solche historischen Fragen sie einfach nicht groß interessiert haben", sagt Historikerin Seibold. Aus den "braunen Flecken" in der Biographie des Amtes und der leitenden Mitarbeiter machte die BGR also kurzerhand "weiße Flecken": 70 Jahre lang wurde die NS-Vergangenheit der Bundesanstalt weitgehend ausgeblendet. Konfrontiert mit den Recherchen von WDR und Süddeutscher Zeitung erklärt die BGR schriftlich: "Die systematische geschichtliche Untersuchung (…) der BGR und ihrer Vorläufereinrichtungen steht noch aus."

Die Politik schweigt sich aus

Das Bundeswirtschaftsministerium, dem die BGR untersteht, verweist auf eine "unabhängige Geschichtskommission", die seit 2011 die NS-Vergangenheit des Ministeriums untersuchen soll. Ergebnisse liegen noch nicht vor - aber eine gewisse Unruhe scheinen die Historiker schon ausgelöst zu haben: Bis 2013 hieß das Hauptgebäude der BGR in Hannover noch "Alfred-Bentz-Haus". In einer Art "Nacht-und-Nebel-Aktion" wurde der Name gestrichen - und das Porträt von Bentz in der Eingangshalle entfernt. Eine Erklärung dafür gab es nicht. Und die "Hans-Joachim-Martini-Stiftung" trägt immer noch den Namen des ehemaligen SS-Untersturmführers.