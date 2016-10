Als eine demokratische Insel in einer autoritär geprägten Region bezeichnen Beobachter Georgien. Heute wird dort ein neues Parlament gewählt. Nach Schüssen und Explosionen vor der Wahl, klingt das wie eine ferne Hoffnung.

Von Silvia Stöber, tagesschau.de, zzt. Tiflis

"Wir haben jeden Grund, an einen Sieg zu glauben", sagt Helen Koschtaria von der "Vereinten Nationalbewegung". Sie ist überzeugt, dass ihre Partei nach vier Jahren in der Opposition wieder an die Macht zurückkehrt. Die Partei des einst im Westen gefeierten Ex-Präsidenten Michael Saakaschwili war 2012 abgewählt worden. Wegen seines zunehmend autoritären Regierungsstils und der ungelösten sozialen Probleme hatten sich die Menschen von ihm abgewandt.

Koschtaria zog vier Monate lang von Tür zu Tür, sprach nach eigenen Angaben mit mehr als 5000 Wählern und ist für den Wahlausgang heute optimistisch. Ihre Partei habe aus den Fehlern gelernt und höre den Menschen nun zu. Die Erkenntnisse spiegelten sich im Wahlprogramm wider: Die wichtigsten Bereiche seien das noch immer stark reformbedürftige Bildungs- und das Justizsystem, ein gerechteres Sozialsystem sowie die Bekämpfung der nach wie vor hohen Arbeitslosigkeit.

Korrekturen nach der ultraliberalen Politik Saakashvilis

Seit der Abwahl von Koschtarias Partei regiert der "Georgische Traum". Beka Natswlischwili, Abgeordneter der Regierungspartei, glaubt, dass in den vergangenen vier Jahren viel von dem korrigiert worden sei, was Saakaschwilis Partei mit einer ultraliberalen Politik nach dem Vorbild der Neokonservativen in den USA bewirkt habe.

Unter Saakaschwili seien die armen Menschen bestraft worden. Der "Georgische Traum" hingegen habe die Armut verringert, zum Beispiel mit mehr Sozialhilfe und einer Krankenversicherung. Anders als vielfach behauptet, habe die Korruption nicht wieder zugenommen.

Letzteres bestätigt Vano Tschkhikwadse von der Open Society Foundation immerhin für die unteren Bereiche des Staatsapparates. Fragen stellten sich jedoch bei den oberen Bereichen: Vielfach seien wichtige Regierungsposten an vormalige Mitarbeiter von Unternehmen vergeben worden, die dem schwerreichen Geschäftsmann Bidzina Ivanischwili gehören. Der erklärte Gegner Saakaschwilis hatte den "Georgischen Traum" 2012 an die Macht geführt.

Mehr Vielfalt - und mehr Einfluss für die Kirche

Viele Vertreter der Zivilgesellschaft sagen, dass das Leben während der vergangenen vier Jahre in vieler Hinsicht freier geworden ist als es unter Saakaschwili war. Es habe sich eine größere Vielfalt entwickelt - in jeglicher Hinsicht. So gewann die orthodoxe Kirche mit ihren ultrakonservativen, homophoben und nationalistischen Positionen noch mehr Einfluss als bislang. Die Kirche beeinflusst auf informelle Weise die Politik.

Das gilt auch für Ex-Präsident Saakaschwili. Er ist nicht aus der georgischen Politik wegzudenken, obwohl er inzwischen Staatsbürger der Ukraine und Gouverneur von Odessa ist. So sprach er am Mittwoch per Video zu mehreren Tausend Anhängern der Nationalbewegung in Tiflis. Später twitterte er triumphierend, die zweite Rosenrevolution habe begonnen. Mit der ersten Rosenrevolution hatten er und seine Mitstreiter 2003 seinen Vorgänger aus dem Amt vertrieben.

Zudem kündigte Saakaschwili seine Rückkehr an, obwohl gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Aus Kiew heißt es, er wolle am Sonntag nach Georgien kommen.

Angespannte Stimmung, unentschlossene Wähler

Die Vorstellung seiner Rückkehr löst bei vielen Unbehagen aus, war die Stimmung doch schon in den vergangenen Tagen angespannt. Am Dienstag explodierte das Auto eines Abgeordneten der Nationalbewegung. Zuvor war auf einen unabhängigen Kandidaten geschossen worden. Mehrfach war es außerdem zu Schlägereien zwischen Anhängern beider Parteien gekommen. Sowohl die aktuelle als auch die vorige Regierungspartei sieht sich bereits als Wahlsieger. Umfragen ergaben jedoch, dass viele Wähler unentschlossen sind.

Ultranationalisten lauern auf Chance

Vom Streit der großen könnten kleinere Parteien profitieren. Die ultranationalistische Allianz der Patrioten Georgiens zum Beispiel setzt auf wachsende Skepsis gegenüber dem pro-europäischen Kurs beider Parteien: "Warum kritisiert die EU Saakaschwili nicht dafür, dass er für Folter in den Gefängnissen verantwortlich war?", fragt etwa Giorgi Lomia. Der Politsekretär der Patrioten hatte 2012 mit der Veröffentlichung eines Gefängnis-Videos zur Abwahl von Saakaschwilis Partei beigetragen.

Dass die Patrioten, wie von vielen behauptet, pro-russisch, anti-europäisch und homophob seien, weist er zurück. Für ihn stünden die Interessen des georgischen Volkes im Vordergrund, was zutiefst demokratisch sei. Schon vor der Wahl sprach er von Fälschungen zum Nachteil seiner Partei, gegen die es nach Schließung der Wahllokale Protest geben soll.

Eine demokratische Insel

Fest steht: Der Ausgang der Wahl ist so offen wie nie. Da für die 73 Direktmandate im Parlament eine Hürde von 50 Prozent gilt, wird womöglich erst ein zweiter Wahlgang Klarheit über die Mehrheiten im Abgeordnetenhaus bringen und damit über die Frage, wer die Regierung bilden kann.

Die Statements einiger Politiker lassen befürchten, dass sie versucht sein könnten, die Phase der Ungewissheit zu nutzen, um wie in den unruhigen neunziger Jahren eine Entscheidung auf der Straße herbeizuführen. Vano Tschkhikwadse von der Open Society Foundation glaubt jedoch, dass sich viele Georgier noch zu gut an diese düsteren Zeiten erinnern, als dass sie so etwas noch einmal erleben wollen.

Auch haben die Menschen in Georgien ihre Freiheit und die Vielfalt zu schätzen gelernt: Georgien sei eine kleine Insel inmitten eines anti-demokratischen Tsunami in seiner Nachbarschaft, beschrieb Michail Benidse von der unabhängigen Wahlbeobachtungsorganisation ISFED sein Gefühl über das Leben in Georgien. Dessen Nachbarstaaten sind die Türkei, Iran, Russland, Aserbaidschan und Armenien.