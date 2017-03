Die Frage nach der Ursache für den Tod des britischen Sängers George Michael ist nach Angaben der Gerichtsmedizin geklärt. Demnach starb er an den Folgen einer Herzerkrankung und einer Fettleber.

Der britische Sänger George Michael starb nach Angaben der Gerichtsmedizin eines natürlichen Todes. Todesursache waren demnach eine Herzmuskelerkrankung und Fettleber. Das habe die Obduktion ergeben. Wie der Gerichtsmediziner Darren Salter erklärte, litt Michael an einem Zustand, bei dem die Fähigkeit des Herzens, Blut zu pumpen, begrenzt ist. Demnach seien keine Ermittlungen zum Tod des 53-jährigen Sängers notwendig, die Untersuchung des Todesfalls sei abgeschlossen.

Michael war am ersten Weihnachtstag in seinem Haus in Oxfordshire im Süden Englands leblos aufgefunden worden. Bei einer ersten Autopsie konnte die Todesursache nicht festgestellt werden. Michaels Manager Michael Lippman hatte jedoch damals Herzversagen als wahrscheinliche Todesursache genannt. Der Sänger hatte allerdings immer wieder Probleme mit Drogen und Alkohol gehabt.

Michael verkaufte in seiner mehr als 30-jährigen Karriere fast 100 Millionen Alben. Unter den vielen Hits des Pop-Sängers sind Ohrwürmer wie "Wake Me Up Before You Go-Go" und "Last Christmas" im Duo mit Andrew Ridgeley als "Wham!" aus den 1980er Jahren. Mit Elton John, mit dem er befreundet war, sang Michael "Don't Let The Sun Go Down On Me".

