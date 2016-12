Bisher war er Außenminister, künftig wird er Italiens Regierung führen. Paolo Gentiloni soll Nachfolger von Ministerpräsident Renzi werden. Eine Wahl, die bei der Opposition auf wenig Begeisterung stößt.

Von Lisa Weiß, ARD-Studio Rom

Es ist offiziell: Paolo Gentiloni soll neuer Ministerpräsident Italiens werden. Staatspräsident Sergio Mattarella habe ihm das Amt angetragen, er wolle es mit Würde und Verantwortung ausfüllen, sagte der 62-Jährige.

Gentiloni ist ein enger Vertrauter des scheidenden Ministerpräsidenten Matteo Renzi, gehört der gleichen Partei wie Renzi an. Er gilt als gemäßigt und pragmatisch.

Debüt in Brüssel bereits am Donnerstag?

Wie erwartet, sind mit der Wahl von Staatspräsident Mattarella nicht alle zufrieden. Giulia Grillo zum Beispiel von der stärksten Oppositionspartei, der Fünf-Sterne-Bewegung, hat schon angekündigt: Die Bewegung werde nicht tatenlos zuschauen bei einer neuen Regierung, die letztlich weiterhin von Renzi kontrolliert werde.

Der neue Regierungschef muss jetzt eine Liste mit Ministern zusammenstellen - und selbst noch von den beiden Kammern des Parlaments bestätigt werden. Doch Gentiloni dürfte sich da keine großen Sorgen machen müssen: Der Partito Democratico und seine Koalitionspartner haben die Mehrheit sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat. Beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel könnte der neue Ministerpräsident also schon sein Debüt geben.

Lisa Weiß, ARD Rom

