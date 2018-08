Gedenken in Amiens Der Anfang vom Ende des Weltkrieges

Die Schlacht bei Amiens leitete vor 100 Jahren die endgültige Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg ein. In der Kathedrale der französischen Stadt wurde heute der Zehntausenden Opfer gedacht.

Hundert Jahre nach der Schlacht bei Amiens haben Vertreter Deutschlands und der Alliierten an die Opfer erinnert. An der Gedenkzeremonie in der Kathedrale der nordfranzösischen Stadt nahmen neben dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck unter anderem die britische Premierministerin Theresa May und Prinz William teil. Frankreich hatte auch Nachkommen der getöteten Soldaten geladen.

Rund 2000 Gäste versammelten sich in der Kathedrale, weitere 1200 Menschen verfolgten die Zeremonie auf einer Großleinwand vor der Kirche. Auch aus den USA, Kanada und Irland waren Vertreter gekommen. Prinz William sagte bei der Zeremonie, die ehemals verfeindeten Länder fänden "in einem Geist des Friedens und der Partnerschaft" zusammen. "Dieser Krieg darf niemals vergessen werden", betonte der Australier Denis Holden, dessen Großvater bei der Schlacht verletzt wurde.

In den Kämpfen bei Amiens stand die Armee des deutschen Kaiserreiches Truppen aus Frankreich, Großbritannien, Kanada und Australien gegenüber. Zehntausende Soldaten wurden getötet.

100 Jahre nach der Schlacht bei Amiens

Beginn der Hunderttageoffensive

Die Schlacht im Sommer 1918 war ein alliierter Vorstoß gegen die deutschen Truppen. Sie gilt als einer der Wendepunkte des Ersten Weltkriegs. Dabei drängten die Alliierten die deutschen Truppen zurück und nahmen zahlreiche Gefangene. Sie war der Auftakt zu der sogenannten Hunderttageoffensive an der Westfront, die bis November 1918 zum Ende der Kämpfe beitrug. Die Schlacht soll die Deutschen davon überzeugt haben, dass der Erste Weltkrieg nicht zu gewinnen sei.

Am 11. November 1918 unterzeichnete das Deutsche Reich im Wald von Compiègne den Waffenstillstand mit den Westmächten, der die 1914 begonnenen Kämpfe beendete. Zum 100. Jahrestag des Kriegsendes will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in gut drei Monaten Staats- und Regierungschefs der damaligen Kriegsparteien in Paris versammeln.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 08. August 2018 um 17:00 Uhr.