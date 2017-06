Die Briten wählen nach strengem Mehrheitswahlrecht - aber was bedeutet das Motto "the winner takes it all" genau? Warum wird in Großbritannien immer donnerstags gewählt? Und darf die Queen trotz Neutralitätspflicht abstimmen? tagesschau.de gibt Antworten.

Von Stephanie Pieper und Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

"The winner takes it all": In jedem der 650 Wahlkreise gewinnt der Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereint, eine absolute Mehrheit ist dabei nicht nötig; die Stimmen für die Verlierer fallen unter den Tisch. Das ist das Prinzip des britischen Mehrheitswahlrechts, auch genannt "first past the post". Dies begünstigt die beiden großen Parteien - die Konservativen und die Labour Party - und benachteiligt die kleineren, etwa die Liberaldemokraten, die Grünen und die Anti-EU-Partei UKIP.

Jeder Brite darf nur ein Kreuz machen - die Stimmen für die unterlegenen Kandidaten fallen unter den Tisch.

Jeder Wähler kann auf dem Wahlzettel nur ein Kreuz machen - anders als in Deutschland, wo es eine Erststimme für den Direktkandidaten und eine Zweitstimme für die Sitzverteilung gibt. Wahlsieger in Großbritannien ist die Partei, die die meisten Unterhaus-Mandate gewinnt. Erreicht sie mindestens 326 Sitze, hat sie eine absolute Mehrheit. Über die verfügten bislang die Konservativen, die sich "Tories" nennen. Allerdings hatten sie nur etwa ein Dutzend Stimmen mehr als die Oppositionsparteien zusammen - was auf der Insel bereits als knappe Mehrheit gilt.

Alle Regionen des Vereinigten Königreichs sind im Parlament vertreten: Die meisten Abgeordneten kommen aus England, gefolgt von Schottland, Wales und Nordirland. Die stärkste Partei stellt den Premierminister: Er - oder sie - wird jedoch nicht vom Parlament gewählt, sondern von der Queen ernannt. Das reine Mehrheitswahlrecht erschwert es, aus den Umfragewerten zu kalkulieren, welche Partei wie viele Unterhaus-Sitze erringen wird. 2011 haben sich die Briten in einem Volksentscheid dagegen ausgesprochen, das Mehrheitswahlrecht durch eine Form des Verhältniswahlrechts zu ersetzen.