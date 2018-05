Erneut hat es im Gazastreifen gewalttätige Proteste gegeben, erneut fielen auch Schüsse. Nach palästinensischen Angaben wurden mehr als 1100 Menschen verletzt. Teile des Grenzübergangs standen in Flammen.

Bei erneuten Konfrontationen mit israelischen Soldaten sind im Gazastreifen zahlreiche Palästinenser verletzt worden. Insgesamt wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mehr als 1100 Demonstranten verletzt, die meisten durch Tränengas. 83 Menschen seien von scharfer Munition getroffen worden.

Laut israelischer Armee beteiligten sich schätzungsweise rund 10.000 Palästinenser an den Protesten entlang der Grenze. Sie würden brennende Reifen in Richtung der Soldaten rollen und Steine werfen. Soldaten würden entsprechend der Vorgaben feuern. Die Armee hat immer wieder betont, die an der Grenze positionierten Scharfschützen hätten klare Anweisungen, erst nach mehreren Warnungen zu schießen und auch dann nur auf die Beine.

Palästinenser hätten mehrfach erfolglos versucht, den Sicherheitszaun zu durchbrechen, hieß es außerdem in einer Mitteilung. Hunderte hätten Teile des Kerem-Schalom-Grenzübergangs in Flammen gesetzt und die Leitungen beschädigt, die Gas und Treibstoff von Israel in den Gazastreifen brächten.

Viele Tote seit März

Seit Ende März waren bei ähnlichen Konfrontationen etwa 50 Palästinenser getötet worden. 7000 wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums verletzt, darunter rund 2000 durch scharfe Munition. Die Proteste finden wegen des 70. Jahrestags der Staatsgründung Israels statt. Beim "Marsch der Rückkehr" fordern die Palästinenser das Recht auf Rückkehr in das heutige israelische Staatsgebiet. Israel lehnt das ab.

Die Proteste sollen noch bis zum 15. Mai dauern. Die Anzahl der Teilnehmer nahm im Vergleich zu den vorherigen Protesten jedoch erneut ab. Bilder zeigten viele junge Palästinenser und brennende Reifen, von denen schwarze Rauchsäulen aufstiegen.

Ein verletzter Demonstrant wird von Helfern an der Grenze zum Gaza-Streifen weggetragen

