Während Israel sein 70-jähriges Bestehen feiert, flammt die Gewalt in Gaza erneut auf: Ein Palästinenser, der sich an Protesten in Grenznähe beteiligt hatte, starb durch Schüsse der israelischen Armee.

Bei erneuten Konfrontationen zwischen palästinensischen Demonstranten und der israelischen Armee im Gazastreifen ist mindestens ein Mensch getötet worden. Der Mann sei von Schüssen getroffen worden und seinen Verletzungen später erlegen, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Mindestens fünf weitere Palästinenser seien ebenfalls von Schüssen getroffen und verletzt worden. Die Behörden sprachen von mindestens 40 weiteren Verletzten auf der palästinensischen Seite.

Junge Palästinenser zündeten nahe der Grenze Autoreifen an und bereiteten Hunderte Lenkdrachen vor, die sie mit politischen Botschaften versehen auf das israelische Terrritorium steuern wollten.

Junge Palästinenser präparieren einen Lenkdrachen, den sie auf das Territorium Israels steuern wollen.

Staatsgründung Israels vor 70 Jahren

Die Unruhen ereigneten sich zeitlich zu den Feierlichkeiten anlässlich des 70-jährigen Jahrestags der Staatsgründung Israels.

Die radikal-islamische Hamas ruft seit Anfang April unter dem Namen "Marsch der Rückkehr" zu Protestaktionen auf, die bis zum 15. Mai dauern sollen. Sie will damit auf die Vertreibung Hunderttausender Palästinenser seit 1948 aufmerksam machen. Die meisten Palästinenser bestehen auf einem "Recht auf Rückkehr" ins heutige israelische Staatsgebiet, die dortige Regierung lehnt dies ab.

Viele Tote und Verletzte seit Beginn der Proteste

Seit Beginn der Proteste in Gaza kam es bereits mehrfach zu schweren Gewaltausbrüchen: Mehr als 30 Palästinenser sind seitdem an Schüssen der israelischen Soldaten gestorben und Hunderte weitere verletzt worden.