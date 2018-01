Vor zwei Wochen kündigte US-Präsident Trump an, die Gelder für das Palästinenserhilfswerk der UN einzufrieren. Aus Protest haben nun Tausende Mitarbeiter im Gazastreifen ihre Arbeit niedergelegt.

Tausende Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen im Gazastreifen (UNRWA) haben aus Protest gegen das Einfrieren von millionenschweren US-Hilfen gestreikt. 13.000 Menschen hätten ihre Arbeit zeitweise niedergelegt, teilte die zuständige Gewerkschaft mit.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte vor zwei Wochen angekündigt, Mittel in Höhe von rund 65 Millionen US-Dollar (53 Millionen Euro) einzufrieren. Das ist gut die Hälfte der ersten Tranche der für dieses Jahr vorgesehenen US-Hilfen an UNRWA. 2017 hatten die USA nach UNRWA-Angaben mehr als 350 Millionen Dollar gezahlt. Trump will nach eigenen Worten die Hilfen solange einfrieren, wie die Palästinenser nicht zu Friedensverhandlungen mit Israel bereit sind.

Palästinensische Kinder demonstrieren am 28.01.2018 im Gazastreifen gegen die eingefrorenen US-Hilfen.

"Dramatisches Chaos inklusive Hunger"

"Ein Großteil der Menschen ist wirklich von dieser Nahrungsmittelhilfe abhängig. Wenn das wegfällt, dann gibt es ein dramatisches Chaos inklusive Hunger", sagte der UNRWA-Direktor im Gazastreifen, Matthias Schmale, der "Süddeutschen Zeitung". Laut SZ kam es bereits vor zwei Wochen zu Plünderungen, als bekannt wurde, dass die USA als größter Geldgeber Finanzmittel streichen. Wegen ausbleibender US-Zahlungen gab es demnach bereits Probleme, im Januar die Gehälter für die 13.000 UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen, darunter 8000 Lehrer, zu zahlen.

Notfallpläne sehen nun vor, die Zahl der Schüler pro Klasse von 40 auf 50 aufzustocken und die Schulen nach der Sommerpause bis zum Jahresende zu schließen. Ärzte könnten demnach gezwungen sein, täglich zwei Stunden mehr zu arbeiten und statt 80 dann 120 Patienten pro Tag zu behandeln.

Nahrungsmittel, Schulen, Krankenhäuser

Das Palästinenserhilfswerk unterstützt nach eigenen Angaben fünf Millionen Menschen in den Palästinensischen Autonomiegebieten ebenso wie in Syrien, Jordanien und im Libanon. Es versorgt etwa eine Million Palästinenser mit Nahrungsmitteln, betreibt 267 Schulen und 21 Gesundheitseinrichtungen.

Im Gazastreifen leben rund zwei Millionen Menschen. In dem Küstengebiet herrscht bisher die radikalislamische Hamas, die von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft wird. Israel hat seit 2006 eine Blockade über den Gazastreifen verhängt, die mittlerweile auch von Ägypten mitgetragen wird.