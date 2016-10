Eine heftige Explosion hat am Samstagabend die Besucher des Stadtfestes im südspanischen Vélez-Málaga in Schrecken versetzt. Nach ersten Erkenntnissen vermuten die Behörden, dass ein Gasleck die Ursache für das Unglück in einem Café war. 77 Menschen wurden verletzt.

Bei einer Gasexplosion in einem Café im südspanischen Vélez-Málaga sind mindestens 77 Menschen verletzt worden. Der Unfall habe sich am späten Samstagabend gegen 19.00 Uhr ereignet, berichteten Medien unter Berufung auf die Behörden.

57 Verletzte seien vor allem mit Schnittwunden und Prellungen ins Krankenhaus gebracht worden. Vier Menschen seien bei dem Unfall schwer verletzt worden, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, hieß es.

In dem Café wurde die Einrichtung nahezu komplett zerstört.

Die Explosion ereignete sich nach Medienberichten in der Küche des Cafés "La Bohemia" während eines Stadtfestes im Zentrum von Vélez-Málaga. Vermutlich sei Gas aus einem Leck entwichen, wurde Bürgermeister Antonio Moreno Ferrer von der Onlineausgabe der Zeitung "El Mundo" zitiert. Er kündigte eine polizeiliche Untersuchung an.

Vélez-Málaga an der Costa del Sol hat knapp 80.000 Einwohner und liegt nördlich des Badeortes Torre del Mar und rund 30 Kilometer östlich der Stadt Málaga.

