Stichwort: Gambia

Gambia ist ein kleines Land im Westen Afrikas. Das Staatsgebiet wird - bis auf die Küste - komplett von Senegal umschlossen. Die 1,9 Millionen Einwohner Gambias leben mehrheitlich von der Landwirtschaft, Hauptexportgut sind Erdnüsse. Eine wichtige Rolle spielt auch der Tourismus. Die Strände Gambias ziehen viele Touristen an, auch aus Europa.



Gambia gehört den Vereinten Nationen zufolge zu den zwanzig ärmsten Ländern der Welt. Aus der früheren britischen Kolonie fliehen jedes Jahr Tausende Menschen ins Ausland. 2015 stellten etwa in Deutschland 3110 Gambier einen Asylantrag. Gambia war damit hinter Eritrea, Somalia und Nigeria das viertgrößte Herkunftsland afrikanischer Flüchtlinge in Deutschland. Mehr als 90 Prozent der Gambier sind Muslime. Ende 2015 hatte Präsident Jammeh das Land überraschend zu einer "Islamischen Republik" erklärt.