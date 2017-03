Deutsch-türkisches Verhältnis Freund oder Feind?

Deutschland und die Türkei wollen daran arbeiten, ihre Beziehungen zu verbessern - sagte zumindest Außenminister Gabriel nach einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu. Dieser jedoch sieht die Freundschaft beider Staaten weiterhin in Gefahr.

"Gut und freundlich im Umgang", aber "hart und kontrovers in der Sache" - so hat Bundesaußenmminister Sigmar Gabriel das Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu beschrieben. Gesprächsbedarf wird es aber wohl weiterhin geben.

Cavusoglu und Gabriel hätten auch über einen möglichen Wahlkampfauftritt von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland gesprochen, sagte der türkische Außenminister am Rande der Tourismusbörse ITB in Berlin. Es sei dabei um Veranstaltungsorte gegangen. Deutschland habe aber alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen für eine Kundgebung des türkischen Präsidenten zugesagt, sollte er nach Deutschland reisen, sagte Cavusoglu.

Statement von Außenminister Gabriel nach dem Treffen

08.03.2017







Gemeinsamer Presseauftritt - Fehlanzeige

Einen Termin oder Ort für einen solchen Wahlkampfauftritt nannte er nicht. Gabriel erwähnte einen möglichen Besuch Erdogans jedoch nicht, als er vor Journalisten über das Treffen mit Cavusoglu berichtet hatte. Einen gemeinsamen Auftritt der Minister vor der Presse gab es nicht. Es war der erste persönliche Kontakt von Vertretern beider Regierungen seit der umstrittenen Inhaftierung des deutsch-türkischen "Welt"-Journalisten Deniz Yücel Anfang vergangener Woche in Istanbul.

Laut Cavusoglu war das Gespräch mit Gabriel am Vormittag im Hotel Adlon jedoch "sehr offen". Dennoch: Deutschland solle sich entscheiden, ob es die Türkei "als Freund oder Feind" sehe. Für die Türkei gebe es keinen Grund, Deutschland als Feind zu sehen, sagte der Minister.

Cavusoglu übte scharfe Kritik an den Wahlkampfverboten türkischer Minister in Deutschland - auch er selbst war davon betroffen. So würden die Gegner des Präsidialsystems bei ihren Aktivitäten in Deutschland nicht eingeschränkt. Ganz anders sei es für die Befürworter der Reform. In Hamburg hätten ihm drei Hochzeitssalons und ein Hotel abgesagt. Dies sei einer Demokratie unwürdig.

"Feindseliges Verhalten beenden"

Es gebe zahlreiche anti-türkische und islamophobe Stellungnahmen von Politikern und Medien in Deutschland. Diese seien nicht zu akzeptieren. Cavusoglu forderte Deutschland auf, im anstehenden Referendum in der Türkei Neutralität zu wahren. "Deutschland sollte bei dem Referendumsprozess in der Türkei keine Partei ergreifen. Es sollte weder Ja noch Nein bevorzugen. Dies ist unsere innere Angelegenheit." Cavusoglu ergänzte, der Aufstieg von Populismus und Antisemitismus in Europa erinnere ihn an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.

#kurzerklärt: Erdogans Präsidialsystem

nachtmagazin, 01.02.2017, Demian von Osten, WDR







Hinter deutscher Kritik an der Türkei sehe er Islamfeindlichkeit, sagte Cavusoglu. Die gegen die Türkei gerichtete Stimmung in Deutschland müsse sich rasch legen. "Wir sollten ein feindseliges Verhalten beenden", mahnte er. Die Türkei wolle die Freundschaft zu Deutschland aufrechterhalten. Darüber müsse aber die Bundesrepublik entscheiden, und die Türkei werde entsprechende Schritte unternehmen.

Auch Gabriel hatte nach dem Treffen gesagt, "dass keine der beiden Seiten ein Interesse daran hat, die deutsch-türkischen Beziehungen nachhaltig zu beschädigen". Laut Cavusoglu soll es in naher Zukunft ein weiteres Treffen mit Gabriel geben. Man werde sich so bald wie möglich wieder treffen und "meinen Freund Sigmar Gabriel in der Türkei empfangen."

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 08. März 2017 um 09:00 Uhr.