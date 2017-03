Außenminister Gabriel hat bei seinem Besuch in Russland Abrüstung in Europa gefordert. Er sorge sich um eine neue "Aufrüstungsspirale", sagte er bei einem Treffen mit dem russischen Amtskollegen Lawrow. Ein Gespräch mit Putin steht noch an.

Bei seinem Antrittsbesuch in Russland hat Außenminister Sigmar Gabriel konkrete Abrüstungsschritte in Europa gefordert. Bei dem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sagte er mit Blick auf Truppenstationierungen und Rüstungsinvestitionen der NATO und Russlands: "Wir haben die Sorge, dass wir zu einer neuen Aufrüstungsspirale kommen."

Die NATO verlagert derzeit als Reaktion auf die Ukraine-Krise 4000 Soldaten ins Baltikum und nach Polen. Auch Moskau verlegt Zehntausende Soldaten an seine Westgrenze.

Gabriel will NATO-Russland-Rat wieder tagen lassen

Vor seiner Ankunft hatte Gabriel bereits gefordert, den NATO-Russland-Rat wieder regelmäßig tagen zu lassen und Gespräche über eine Risikovermeidung im Ostseeraum zu führen. Dort kommen sich die Streitkräfte Russlands und der Allianz bedrohlich nahe.

Die Nato hatte ihre Beratungen mit Russland nach der Annexion der Krim für zwei Jahre ausgesetzt. Jetzt tagt der gemeinsame Rat nur unregelmäßig.

Treffen mit Putin geplant

Neben Lawrow sprach der deutsche Außenminister in der Residenz des deutschen Botschafters in Moskau mit Vertretern der russischen Zivilgesellschaft. Außerdem will der Vizekanzler Präsident Wladimir Putin im Kreml treffen.