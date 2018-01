Nach dem Eklat beim Antrittsbesuch hat Israels Ministerpräsident Netanyahu diesmal Außenminister Gabriel empfangen. Das erste Treffen war geplatzt, weil Gabriel zuvor Oppositionelle besucht hatte.

Neun Monate nach dem Eklat beim Antrittsbesuch von Außenminister Siegmar Gabriel in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den SPD-Politiker empfangen. Netanyahu, der auch israelischer Außenminister ist, empfing Gabriel in seinem Amtssitz in Jerusalem. Der Termin steht im Mittelpunkt des nur 15-stündigen Kurzbesuchs des Deutschen Außenministers in Israel und den Palästinensischen Gebieten.

Nach einem 40-minütigen Vier-Augen-Gespräch bedankte sich Netanyahu für das deutsche Engagement für Israels Sicherheit. Deutschland hat in den vergangenen Jahren unter anderem mehrere U-Boote an Israel geliefert. Im Herbst hatten beide Seiten eine Vereinbarung über den Export dreier weiterer Boote unterzeichnet.

Kritik an Rolle des Irans

Weitere Themen in dem Gespräch waren die Krisen in Syrien und im Jemen sowie der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Gabriel bekräftigte die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung und sprach sich für neue Gespräche darüber aus. Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA hatte den Konflikt zuletzt wieder erheblich verschärft.

Gabriel kritisierte auch die Rolle Irans in regionalen Konflikten wie dem Jemenkrieg oder im Libanon. "Wir haben keine unterschiedlichen Meinungen zum Verhalten des Irans", sagte er. In der Haltung zum Nuklearkommen mit dem Iran, das den Bau einer iranischen Atombombe verhindern soll, sind sich beide Seiten allerdings uneins. Israel lehnt das Abkommen ab, das von Deutschland mit ausgehandelt wurde.

Formeller Anlass des Besuchs ist eine Konferenz des Instituts für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) in Tel Aviv, wo Gabriel eine Rede zu aktuellen Herausforderungen für Europa und den Nahen Osten halten will. Zuvor steht auch eine Begegnung mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas in Ramallah auf dem Programm. Zudem traf Gabriel den israelischen Oppositionsführer Isaac Herzog.

Eklat wegen Treffen mit Menschenrechtlern

Im vergangenen April hatte Netanyahu einen Termin mit Gabriel platzen lassen, weil der nicht bereit war, auf ein Treffen mit den regierungskritischen Organisationen "Breaking The Silence" und "Betselem" zu verzichten.

Dass Gabriel sie diesmal nicht trifft, halten ihm die Menschenrechtler nicht vor. Im Mittelpunkt der Reise steht ganz klar der zweite Anlauf für ein Treffen mit Netanyahu. "Das Thema ist, glaube ich, ausgeräumt", sagte der Bundesaußenminister nach dem Treffen mit Netanjahu. Er betonte aber, an den grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten in diesem Punkt habe sich nichts geändert.

Bundeskanzlerin Merkel hatte Netanyahu bereits vergangene Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos getroffen. Mitte Februar wird der israelische Ministerpräsident in Deutschland bei der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Die gegenseitigen Besuche gelten als Gelegenheit, die zuletzt angeschlagenen Beziehungen zwischen den beiden Ländern wieder zu verbessern.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 31. Januar 2018 um 08:28 Uhr.