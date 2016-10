Wirtschaftsminister Gabriel im Iran Werben und warten

Nachdem die internationalen Sanktionen gegen den Iran weitgehend aufgehoben wurden, bemüht sich auch Deutschland um bessere Handelsbeziehungen. Dabei müsse man aber Geduld haben, warnte Wirtschaftsminister Gabriel in Teheran. Der iranischen Regierung sagte er Unterstützung zu.

Angesichts des zaghaften Fortschritts in den Wirtschaftsbeziehungen zum Iran hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel Geduld angemahnt. "Man darf keine Wunder erwarten", sagte der Vizekanzler in der iranischen Hauptstadt Teheran. "Wenn man zehn, 15 Jahre vom Weltmarkt isoliert gelebt hat, dann gibt es nicht von jetzt auf gleich wirtschaftlichen Erfolg."

"Zuverlässiger Kreditpartner"

Gabriel warb daher für engere Geschäftsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Iran. "Die Iraner sind ein ausgesprochen zuverlässiger Kreditpartner", sagte er. Sie hielten ihre Abmachungen in der Regel ein. Dennoch behindern offenbar Finanzierungsfragen die Expansion der Geschäfte. So schrecken europäische Banken vor einer Finanzierung zurück. Hintergrund sind einige US-Sanktionen, die außerhalb des Atomabkommens noch in Kraft sind.

Irans Präsident Rouhani kann Unterstützung aus dem Westen gut gebrauchen.

Nach dem Atomabkommen vom 14. Juli 2015 wollen fast alle westlichen Länder mit dem Iran wieder Geschäfte machen. Von Januar bis Juli 2016 erreichte der deutsche Außenhandel mit dem Iran dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zufolge ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro. Das ist zwar in Jahresfrist ein Anstieg um acht Prozent - die Erwartungen sind allerdings höher.

Öffnungskurs unterstützen

Auch politisch habe man das Interesse, die jetzige Regierung in ihrem Öffnungskurs zu unterstützen, sagte Gabriel weiter. Er bekräftige aber zugleich, schwierige Themen wie Syrien, Israel oder Fragen der Rechtsstaatlichkeit gegenüber der iranischen Führung anzusprechen. Alle am Syrien-Krieg beteiligten Kräfte müssten das "mörderische" Tun dort beenden. Das gelte gerade auch für Russland und den Iran, die beide Syriens Machthaber Bashar al-Assad unterstützen.