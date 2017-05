G7-Gipfel in Taormina Vier Neulinge und drei Streitthemen

Weltpolitik im Touristenort: In Taormina auf Sizilien treffen sich die G7 zu einem besonderen Gipfel. Denn vier Teilnehmer sind zum ersten Mal dabei: Trump, Macron, May und Gentiloni. Selten gab es im Club der Mächtigen weniger Einigkeit.

Von Karin Bensch, ARD-Studio Brüssel

Es ist ein wenig wie ein Treffen des "Club deluxe": Die sieben weltweit größten Industriestaaten - kurz G7 genannt - kommen in den schönsten Orten der Welt zusammen. Diesmal im malerischen Städtchen Taormina auf Sizilien. Besonders ist, dass mit Donald Trump, Emmanuel Macron, Theresa May und Paolo Gentiloni vier Gipfel-Neulinge dabei sind. Die Topthemen sind Handel, Flüchtlinge und Klima.

Klima: Durchbruch unwahrscheinlich

Bei der Klimapolitik sind sich Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien einig. Für sie gilt das Pariser Klimaabkommen. Problematisch könnte es mit US-Präsident Trump werden. Er hatte während des Wahlkampfs den Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen angedroht. Seit seinem Amtsantritt hält er sich dazu jedoch bedeckt. Dass es beim G7-Treffen in Taormina hier einen Durchbruch gibt, gilt als unwahrscheinlich.

Wo sonst Touristen flanieren, patrouillieren nun bewaffnete Sicherheitskräfte: die Altstadt von Taormina.

Handel: Es ist kompliziert

Auch beim Thema Handel könnten die Beratungen kompliziert werden. Trump ist gegen Freihandel und will die US-Wirtschaft abschotten. Vor allem Frankreich und Deutschland befürworten das geplante Freihandelsabkommen TTIP, das derzeit auf Eis liegt. Es sei mehr als fair, dass beide Seiten einen Gewinn daraus haben wollten, hatte Kanzlerin Angela Merkel jüngst gesagt. "In diesem Geiste würde ich mich freuen, wenn wir die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika auch wieder aufnehmen könnten."



Mit Blick auf den Brexit ist Großbritannien bereits auf der Suche nach neuen Handelspartnern außerhalb der EU. Vorstellbar wären Länder aus dem alten Commonwealth - wie Indien, Australien und Kanada. Der wichtigste Ansprechpartner der Briten abseits der EU sind allerdings die USA. "Wir wollen wieder eine großartige Handelsnation werden, die weltweit stark aufgestellt ist", sagte Premierministerin May.

Flüchtlinge: Unterschiedliche Meinungen

Auch beim Thema Flüchtlinge gibt es unterschiedliche Meinungen. Trump steht für Abschottung - unter anderem mit seinem angekündigten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Dagegen sprechen sich die Europäer - vor allem Deutschland und Italien - mehrheitlich für die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen aus.



Das Treffen von Taormina birgt also viele offene Fragen. Es scheint klar, dass es ein Gipfel wird, der wegen neuer Konstellationen und unterschiedlicher Positionen diesmal wichtiger ist als in den Jahren zuvor.

