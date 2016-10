Das Nobelpreiskomitee hat sich entschieden: Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos wird in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Er hatte mit den FARC-Rebellen nach 52 Jahren Krieg einen Friedensvertrag ausgehandelt.

Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an den kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos. Das gab das Nobelpreiskomitee in Oslo bekannt. Er werde für sein Engagement für eine Aussöhnung mit den FARC-Rebellen ausgezeichnet, hieß es bei der Verkündung. Ebenso werde mit dem Preis die kolumbianische Bevölkerung dafür geehrt, dass sie die Hoffnung auf Frieden nicht aufgegeben habe.

Das fünfköpfige Komitee hob hervor, dass der 65-Jährige trotz der Ablehnung der Bevölkerung zum Friedensprozess große Verdienste habe. Das Nein der Kolumbianer heiße nicht zwangsläufig, dass der Friedensprozess damit am Ende sei, teilte das Nobelpreiskomitee mit. Sowohl Santos als auch FARC-Chef Rodrigo Londoño halten am Waffenstillstand fest.

Verhandlungen laufen

Derzeit laufen Verhandlungen mit Gegnern des Vertrags, um etwaige Nachbesserungen zu vereinbaren. Die Gegner des Friedensvertrags stören sich vor allem an Strafnachlässen und Zahlungen für die FARC-Rebellen.

Der Krieg zwischen dem kolumbianischen Staat und der FARC begann vor 52 Jahren und ist der älteste und längste in Lateinamerika. Er kostete 220.000 Menschenleben. Als Folge des Krieges wurden Millionen Menschen vertrieben und die wirtschaftliche Entwicklung des öl- und kohlereichen Landes gebremst.

Lange Liste der Nominierten

Insgesamt waren in diesem Jahr 376 Persönlichkeiten und Organisationen nominiert - so viele wie noch nie. Verliehen wird die Auszeichnung am 10. Dezember, dem Todestag Nobels. Dann wird auch das Preisgeld von rund 830.000 Euro überwiesen.

Im vergangenen Jahr wurde das tunesische "Quartett für den nationalen Dialog" ausgezeichnet. Die Preisträger müssen laut Nobelpreiskomitee "den besten oder größten Einsatz für Brüderlichkeit zwischen Staaten, für die Abschaffung oder Abrüstung von stehenden Heeren sowie für die Organisation und Förderung von Friedenskonferenzen" gezeigt haben.