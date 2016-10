Heute wird der Friedensnobelpreis verliehen. Noch ist geheim, wer ihn bekommt: Eine russische Menschenrechtlerin, ein griechischer Insulaner - oder doch Angela Merkel? Auch der US-Präsidentschaftskandidat Trump ist im Rennen - allerdings wohl chancenlos.

Von Carsten Schmiester, ARD-Studio Stockholm

Mal klappt es, mal nicht, die Sache mit der Vorhersage. Wer bekommt den wohl angesehensten, oft aber auch umstrittensten Nobelpreis? Vor zwei Jahren lagen die Glaskugelgucker richtig: Die junge Kinderrechtlerin Malala Yousafzai war erst favorisiert - und dann Preisträgerin. Aber mit dem tunesischen Quartett für den nationalen Dialog hatte vor einem Jahr kaum jemand gerechnet.

Flüchtlingshelfer sind Favoriten

Trotzdem sind alle mehr oder weniger professionellen Vorhersager wieder am Start, auch Kristian Berg Harpviken, der Chef des Osloer Friedensforschungsinstituts. Er hatte bis vor kurzem noch auf die Architekten des kolumbianischen Friedensvertrages gesetzt, doch das Abkommen ist vom Volk abgelehnt worden: "Der Friedensprozess in Kolumbien wird den Preis nicht bekommen. Ich denke, es wäre unglücklich, sollte das Preiskomitee doch anders entscheiden. Wir müssen beiden Seiten die Chance geben, diesen Prozess zu überdenken."

In den Wettbüros liegen die Kolumbianer trotzdem noch auf Platz Zwei, hinter den Favoriten der Buchmacher: Flüchtlingshelfer auf den griechischen Ägäisinseln. Harpviken hat sie zwar auch auf dem Zettel, er sieht den Preis aber in anderen Händen: "Meine Nummer Eins ist Swetlana Gannuschkina, die russische Menschenrechtsaktivistin. Sie hat sich in den vergangenen ein oder zwei Jahren hervorgetan mit ihrem Kampf für die Rechte von Einwanderern und Flüchtlingen in Russland. Und das ist ja aktuell eines der ganz großen Themen."

Weißhelme oder "Whistlebower"?

Chancen gibt er aber auch US-Energieminister Ernest Moniz und dem Iraner Ali Akbar Salehi, die das Iran-Atomabkommen ausgehandelt haben, oder den freiwilligen Helfern der syrischen Weißhelme. Beim "Whistlebower" Edward Snowden ist er sich schon nicht mehr so sicher, das Preiskomitee werde wohl davor zurückschrecken, den amerikanischen "Staatsfeind" auszuzeichnen.

"Weiße Helme" inmitten der Trümmer von Aleppo

Und auch die deutsche Kanzlerin dürfte nach seiner Meinung leer ausgehen. "Ich fürchte, 2015 war Angela Merkels Jahr. Damals war sie eine, vielleicht die einzige Regierungschefin, die entschlossen für den Schutz von Flüchtlingen stand. Aber seither ist eine Menge Wasser unter der Brücke hindurch geflossen."

"Trump wird den Preis nicht bekommen!"

Damit meint er unter anderem das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei und Merkels inzwischen nicht mehr ganz so uneingeschränkt offene Einwanderungspolitik. Aber weiß man es? Eben nicht, zumindest nicht den Namen des Preisträgers oder der Preisträgerin. Unter den diesmal 367 Nominierten ist auch Donald Trump, der republikanische Kandidat für die US-Präsidentschaft, wegen seiner "entschlossenen Frieden-durch-Stärke-Ideologie".

Für Harpviken ein Witz, allerdings ein schlechter. "Das kann man ja nicht ernst nehmen, er hat nicht die geringste Chance. Aber er ist im Rennen, das hat mir derjenige bestätigt, der ihn vorgeschlagen hat - und unbedingt anonym bleiben möchte. Es ist nun einmal nicht allzu schwer, für diesen Preis nominiert zu werden." Trump werde den Preis garantiert nicht bekommen. Nur in diesem einen Punkt legt Harpviken sich fest.

C. Schmiester, ARD Stockholm

